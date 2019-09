Tizenhétszer csapott le az Almásfüzitő, menetel a Tokod a harmadosztályban

A megyei harmadosztály hétvégi fordulójában rédei győzelmével (és a Bokod szabadnapjával) a Bakonyszombathely átvette a vezetést a Déli csoportban, északon továbbra is százszázalékos a Tokod.

A harmadosztály Déli csoportjában a Bokod szabadnapja miatt (az ellenfélként kisorsolt Dad visszalépett a bajnokságtól és törölték eddigi eredményeit) a Bakonyszombathely megkapta az esélyt, hogy átvegye a vezetést a bajnokságban. A szombathelyiek éltek is az eséllyel, mert bár Rédén a hazaiak a második fél­idő elejéig jól tartották magukat, a vendégek nem egészen húsz perc alatt négy gólt lőve eldöntötték a meccset. Czeglédi Ádám triplázott a győztes csapatban.

A második helyre jött fel a Csém, amely ugyan hazai pályán kétgólos hátrányba került a Bakonysárkány ellen, de végül fordítani tudott. Immár dobogós a címvédő Almásfüzitő is, amely borzasztó nagy verésben részesítette a Bársonyost. A 17 (!) hazai gólból Kolompár István hatot vállalt magára, 12 góljával ezzel a csoport góllövőlistájának élére ugrott. Végh Bence szűk húsz perc alatt négy gólt szerzett.

Nem bírt egymással a Gesztes és a Szákszend, míg az eddig pont nélkül álló Naszály egy mérkőzés eleji és végi találattal győzött Kisigmándon. A Kisbér az előző forduló után most is 5-1-re nyert, mégpedig a Császár II. ellen. Az első félidőben még nem született gól, majd a császáriak megszerezték a vezetést, de a Kisbér fordított és végül sima győzelmet aratott.

Északon tovább robog a Tokod, amely ezúttal a triplázó és a góllövőlistát 9 találattal vezető Sárközi Ádám vezérletével győzött Bajnán. A listavezető Tokod továbbra is pontveszteség nélkül áll. Tartja második helyét a Dunaalmás, amely a Héreget verte. A dunaalmásiaknál is akadt egy triplázó Zvér Dezső révén. Jó formában van a Szárliget is, amely viszonylag simán verte a Dunaszentmiklóst, míg a Tardos is könnyedén vette a Tát jelentette akadályt. A Szomód kétgólos hátrányból fordítva végül legyőzte a Bajt, míg a Vértestolnán nyerő Annavölgy megszerezte első pontjait.