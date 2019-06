Tizedekkel maradt le Sidi Péter a minszki a dobogóról

Sidi Péter éppen lemaradt, így negyedik helyen végzett Minszkben. A komáromi sportlövészt csupán tizedek választották el az olimpiai kvóta megszerzésétől.

A 40 éves világ- és Európa-bajnok komáromi Sidi Péter a 60 lövéses alapversenyből jó teljesítménnyel a nyolcadik helyen jutott be a minszki Európa Játékok fináléjába, melyben tiszta lappal indult a nyolc puskás, akik között a komáromi sportlövővel együtt öten szálltak harcba egy tokiói helyért. A teremben nagy volt a meleg, viszont legalább a versenyzőknek volt szabad helyük.

A finálé két ötös sorozattal indult, melyet Sidi nem kezdett jól, az egész mezőnyben ő lőtt legelőször, s csak 9,7 körös találatot ért el. A folytatásban ugyanakkor már remekül ment az olimpiai ötödik magyarnak, aki az első sorozat maradék négy lövését 10,5-ös, majd a második széria öt kísérletét 10,6-os átlaggal zárta, ezzel a negyedik helyről várta a folytatást.

Innentől egy-egy lövést adtak le a versenyzők, és minden második sorozat után – először a 12. lövést követően – a leghátul álló búcsúzott. Sidi Péter 11. lövése kiválóan sikerült (10,8 kör), 12.-je viszont nem volt jó (9,3), ám így is tartotta negyedik helyét, 16 lövés után pedig harmadik volt. A verseny végig nagyon szorosan alakult, tizedek választották el a puskásokat, és sorozatról sorozatra változott az állás. Sidi előtt a négy kvótáért küzdő riválisból három már kiesett, amikor következett a 19. és 20. lövés, a magyar pedig két gyengébb tizest (10,2 kör, 10,0) ért el, így két tizeddel leszorult a negyedik helyre és – egy lépéssel az éremszerzés előtt – 207,6 körrel búcsúzott.

„Sajnos nem igazán volt szerencsém, márpedig arra is szükség van ilyenkor. Richter például a végén már akkor is nagyot lőtt, amikor úgy mozgott a csöve, mint egy habverő, ezen már ő is csak mosolygott” – nyilatkozta az MTI-nek Sidi. – „Sajnálom, negyediknek lenni mindig a legrosszabb döntőben, a kvóta miatt viszont nem aggódom. A világranglistáról is lehet tokiói helyet szerezni, és most csak olyanok állnak előttem, akiknek már van. Persze legjobb lenne egy aranyéremmel elnyerni.”

A hétfői versenynapon a már kvótás Péni István 15. lett ugyanebben a számban, míg női légpuskában a szintén komáromi illetőségű Horváth Lea a 14. helyen végzett.