Tíz éve botrányos véget ért a tatai kézimeccs – rendőröket hívtak a csarnokba

Múltidézőnkben megyei csapataink tíz éve, március utolsó hétvégéjén játszott bajnoki mérkőzéseit elevenítjük fel, ahol balhé és bronzot érő csata is akadt.

Sajnos a kialakult járványügyi helyzet miatt az országos, így a megyei sportélet is hosszabb téli álmát alussza a szokásosnál. Nehéz helyzet ez mind a klubok, sportolók és persze a rajongók számára is. Azért, hogy mégse maradjunk teljesen megyei sport nélkül, készítettünk egy múltidéző összeállítást, amelyben felelevenítjük, hogy 10 évvel ezelőtt, a 2009/2010-es szezonban megyénk csapatai milyen mérkőzésekre készültek és milyen eredményeket játszottak március utolsó hétvégéjén.

Lássuk csak mi történt pontosan 10 évvel ezelőtt a tatabányai kézilabdázókkal. Ami rögtön szembetűnő, hogy akkoriban még Tatabánya-Carbonec KC nevet viselte az együttes. Játéktudásban azóta csak erősödtek a Kék Tigrisek, de már akkor is az ország legjobb férfi kézilabdacsapatai közé tartoztak, és hasonlóan mint most, akkor is a dobogóért csatáztak. Március utolsó hétvégéjén, a bajnokság 26 fordulójában, az alapszakasz utolsó meccsén igazi rangadóra készültek a tatabányaiak.

A Dunaferr SE otthonába tett látogatás nem bírt kevesebb téttel, minthogy ki szerzi meg a harmadik helyet az alapszakaszban. A bányász végül egy góllal 32-33-ra diadalmaskodott, a találkozón, ahol hét gólos hátrányból sikerült felállni és megszerezni a dobogó harmadik fokát. A sikerhez olyan klasszis is hozzájárult, mint a hét gólos Harsányi Gergely, aki azóta már a Tatai AC csapatát erősíti.

A tatai kézisek 10 éve ugyanekkor az NB I. B-ben a Várpalota elleni hazai meccsükre készültek, amely igazán emlékezetesre sikeredett. A csapat a hazai meccseit ekkor még az Eötvös-csarnokban játszotta, azóta már a megépült Güntner Aréna a tataiak oroszlánbarlangja. Akkoriban a csapatot irányító Basky Péter győzelmet várt a legénységtől, amely jó szereplésével a tabella harmadik helyén tanyázott.

A győzelem végül nem lett meg, cserébe egy botrányos döntetlen (25-25) született. A meccs további érdekessége volt, hogy a tataiak szívműtét előtt álló mesterének ez volt hosszú ideig az utolsó mérkőzése a csapata mellett. A vendég szurkolók miatt kétszer is félbe kellett szakítani a mérkőzést, akik a számukra nem tetsző bírói ítéletek miatt már az első félidőben a pályára rohantak. Aztán a nézőtéren is kitört a balhé és mivel a helyi rendezők nem tudtak rendet tenni, végül rendőri felügyelet mellett zajlott le a derbi.

Tíz év alatt a megyei labdarúgás élete is nagyot változott. Átalakult a rendszer és az erőviszonyok is felcserélődtek. Egy évtized alatt a megyeszékhely csapata igazi hullámvasútra ült fel. Azóta megjárta a legmélyebb gödröt is, de talán most már Bekő Balázs irányításával felfelé ívelő tendenciát mutat a csapat. Most megye I., tíz éve pedig az NB II. Nyugati csoportjában vitézkedett a bányász. A 19. fordulóban a Szigetszentmiklósnak szeretett volna visszavágni a P. Nagy László által irányított gárda. A mester azonban nem volt könnyű helyzetben, mert több játékosát is nélkülöznie kellett. A hiányt a hazai pályán játszó Tatabányának hamar sikerült feldolgoznia és 2-0-ra legyűrte a Szigetszentmiklóst. Ezzel tovább betonozva a csapat ötödik pozícióját.

A bányász mellett 10 évvel ezelőtt még két NB-s csapatunk volt, méghozzá a Dorogi FC és a Sárisáp-SIKÉR SE. Mindkét együttes az NB III. Duna-csoportjában szerepelt. Azóta a Dorog egy szinttel feljebb, míg a Sárisáp egyel lejjebb csúszott a ranglétrán. Az aktuális 17. fordulóban a Dorog az Érd csapatát intézte el 3-0-ra, míg a Sárisáp a Zsámbékot verte meg 2-0-ra.

A megyei porond az igazi háborúk színtere, ez az egy nem változott az idők során. Tíz éve március utolsó hétvégéjén igazi rangadót rendeztek a megye I. 18. fordulójában. Az Esztergom látta vendégül a Komáromot. Akkoriban igazi csemege párosításnak számított, azonban mostanság vajmi kevés esély van az újbóli találkozásnak. Ugyanis az azóta már újraszerveződött Esztergom még mindig a megye I-ben csatázik, míg a Bozsik Péter által irányított Komárom már az NB III. Nyugati csoportjában szerepel. Akkor azonban mégis az Esztergom bizonyult jobbnak, akik 1-0-ra nyerték a derbit. Tíz éve mégsem ezek az együttesek, hanem a Tardos számított a megye I. uralkodójának. A gárda ugyanis akkor 30 meccset abszolválva veretlenül lett bajnok.