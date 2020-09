Teljes a menetrend a megye I.-ben: újra hat párharc lesz hétvégi fordulóban

A tervek szerint teljes fordulót rendeznek a megyei első osztályban, a szabadnapos Sárisáp kivételével minden klub pályán lesz. A hazaiak vezetőedzőit kérdeztük a fordulót megelőzően.

A hatodik fordulót rendezik a megyei első osztályban. Az elmúlt héten mindössze hat klub játszott egymás ellen. Ahogy arról beszámoltunk, koronavírus-fertőzés miatt a Tata és a Sárisáp is lemondta a szeptember első hétvégi mérkőzéseit. A két gárda szeptember 8-a kedd éjfélig valamennyi labdarúgással illetve a labdarúgó bázisukkal kapcsolatos tevékenységüket felfüggesztették.

Most azonban – ha minden igaz – teljes fordulót rendeznek. Több csapat azonban nem lesz topformában, miután hetek óta nem játszott, vagy nem is tréningezhetett. A Vértesszőlős utoljára augusztus 26-án lépett pályára, akkor a Nyergesújfalut verték, azóta nem játszhattak, ám legalább edzéseken részt vehettek.

Az Oroszlány elmúlt heti párharca elmaradt, ám ami nagyobb baj, hogy a teljes keret karanténba került, és szombaton szabadulhatnak csak, így sem a munkahelyükre nem járhattak el, sem edzeni nem tudtak, így nem a legjobb előjelekkel várják a Vértesszőlős elleni rangadót. Az Oroszlány egyébként a negyedik, a Vértesszőlős a hetedik helyről várja a derbit. A Nyergesújfalu sem bővelkedik meccsrutinnal, hiszen mindössze két találkozón léptek pályára ebben a szezonban, legutóbb szintén augusztus 26-án. Most a Nagyigmánd ellen a kötelezőnek ígérkező győzelmet szeretnék begyűjteni hazai pályán.

A Tata sem lépett pályára még szeptemberben, ott is volt igazolt fertőzött, így nem a legjobb előjelekkel várják a listavezető Koppánymonostor elleni találkozót. A lila-fehérek remek formában vannak, még gólt sem kaptak öt mérkőzés alatt, és ezt a sorozatot hatra nyújtanák Vigh Lászlóék.

Az Esztergom hazai pályán jól szerepel, és most a Vértessomlót fogadják. A papírforma alapján az Esztergom a mérkőzés esélyese, ám Schöffer Antalék bárkinek tudnak meglepetést okozni, így Terjék Lajoséknak oda kell figyelniük.

Igazi kiesési rangadót rendeznek Bábolnán. Jelen állás szerint a Bábolna az utolsó előtti, hiszen mindössze csak egy pontot szerzett, míg az újonc Környe még pont nélkül áll. Kétségtelen, hogy a Bábolna játékoskerete alsó hangon is a középmezőnybe való, ám Józsa Péteréknek még várniuk kell az első győzelemre. Ehhez nagy esélyük van most a sereghajtó Környe ellen, ám ugyanakkor Kiprich József csapata is pályázik az első sikerre.

A forduló rangadóját aztán Kecskéden rendezik, ahová a Zsámbék látogat. Mindkét klub remek formában van, és ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy a tabella második helyén a Kecskéd, harmadikon pedig a Zsámbék áll. A hazaiak ugyan egy mérkőzéssel többet játszottak. A Zsámbék négy párharc alatt nem kapott gólt, a Kecskéd viszont magasan a legtöbbet rúgta eddig a szezonban, így nagy erők csapnak majd össze. A hétvégén a Sárisápi BSE a szabadnapos. Minden találkozót vasárnap, 16.30-kor rendeznek. Halasztásról lapzártánkig egy csapat sem számolt be.