A szomódi kishalfogó-verseny 21 gyermek részvételével rajtolt el, ahol a jövő nagy reménységei a keszegek és kárászok mellett szürkeharcsát és teknősbékát is fogtak.

Igazi gyermekzsivajos reggelre virradt a szomódi horgásztó a közelmúltban, ugyanis ekkor rendezte a Szomódi Horgász Egyesület a gyerekek kishalfogó-versenyét. A jövő nagy pecásai pedig megállás nélkül érkeztek a tóra, hogy elhódítsák a bajnoki címet. Az egyesület elnöke, Metzler József el is mondta, hogy ennyi gyerekre még ő maga sem számított. Egy darabig 14 versenyző várakozott a sorsolásra, aztán a nevezés utolsó pillanataiban még heten érkeztek, így 21-en kezdhették meg a két órás versenyt.

Ennyi fiatalt még talán egyszerre sosem látott a tó. Nem is beszélve a szülők, nagyszülők népes hadáról, akik elkísérték és segítettét gyermeküket, unokájukat a megmérettetésen. A kis pecások két korcsoportban versenyeztek. A 6-10 éves csoportban 11, míg a 10-14 éves csoportban 10 mindenre elszánt horgász üldözte a kishalakat. A jól szereplő gyerekeket értékes nyeremények várták.

– Pályázati úton sikerült egy értékesebb ajándékcsomagot nyernünk az egyesület révén gyermekverseny díjazására. Van itt értékes match és feederbot, spicbot és horgászládák is. De senkinek sem kell bánkódnia, mert minden résztvevő kap egy kis édességet – mondta az elnök.

A kishalak pedig nem várattak sokat magukra. A horgokra tűzdelt csonti hamar felkeltette az érdeklődésüket és el is indult a hajsza. A cél most nem a súly volt, hanem a darabszám. Többnyire mindenki a spicbotos technikát választotta. A kis keszegek és kárászok pedig megállás nélkül „röpködtek” a partra. Közben készültek a büszke fotók. A szülők talán jobban izgultak, mint maguk a gyerekek.

Voltak, akiknek különös „szerencséjük” is volt verseny során. Hemerle Kornél a nagyok kategóriájában a tó farkába, nádas, igazi vadregényes helyre került. Nála nem csak a halak voltak kíváncsiak, hanem a páncélosok is. Kornélnak egymást követően két teknőst is sikerült fognia, igaz ezért nem járt számára pont. Jánoska Ákosra is rámosolygott a szerencse. Sikerült egy kis szürkeharcsát fognia, ami még a nagy pecásoknak is a dédelgetett álma a tavon. Majd újabb nagy kapás jött. Igazi nagy hal harcolt a horog végén, azonban a spicbot kishalas szereléke nem bírta a gyűrődést és elszakadt, így a ponty megúszta a szákolást.

A verseny végén a számlálóknak sem volt egyszerű dolga, hiszen annyi horgász volt, hogy teljesen körülölelték az egész tavat. A szákokból egyesével úsztak vissza a kárászok és keszegek a tóba. A gyerekek izgatottan kérdezgették egymást, hogy kinek mennyit sikerült fognia. Végül mindkét kategória győztese 10 fogott hallal zsebelte be az első helyet.