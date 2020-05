Dr. Mohácsi Máté, az OSE Lions játékosa két szezont követően távozik az egyesülettől és visszaigazol szülővárosába, Nyíregyházára.

A jogi végzettséggel rendelkező Mohácsi 2018 nyarán igazolt az akkor még a másodosztályban szereplő oroszlányi csapathoz. Komoly szerepet játszott abban, hogy az OSE egy évvel később bajnoki címet nyert és 29 esztendő után visszakerült az élvonalba, ahol újoncként is remekül teljesített. Személyében egy igazi vezér­egyéniséget, egy eredményesen és nagy szívvel játszó játékost ismerhetett meg az oroszlányi publikum. A 2019–20-as szezonban az OSE csapatkapitányi címét is ő viselte. Ugyan az egyesület és „Moha” is a közös folytatás mellett állt, azonban családja és saját jövője érdekeit szem előtt tartva végül nem született megegyezés.

– Néhány hónappal ezelőtt, mikor még minden a rendes kerékvágásban zajlott, nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar búcsúzni kényszerülök tőletek. Szerettem volna Oroszlányon maradni, de adódott egy hosszabb távú megkeresés, amely a családom számára és számomra is rendkívül előnyös, ezért döntöttem a távozás mellett. Fantasztikus másfél évet töltöttem el veletek, minden mérkőzésen, idén már csapatkapitányként is megtiszteltetés volt előttetek pályára lépni. Minden jót és további sportsikereket kívánok a klubnak, a vezetőségnek, és az OSE-család minden tagjának – búcsúzott a klubtól és a szurkolóktól Moha.

