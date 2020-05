Táton megkezdték a „száraz” edzéseket a jégkorongozók

Táton három korosztályban jégkorongozhatnak a fiatalok, miközben az egy éve működő felnőttcsapat mindjárt a második helyen végzett a bajnokságban.

Megyénkben nem számít elterjedt sportágnak a jégkorong, ám ez nem jelenti azt, hogy nem is űzik: a táti telephelyű Esztergomi-Táti Tigrisek Jégkorong Sportegyesület berkein belül a kisgyermekektől a felnőttekig bárki megtalálhatja a számításait, ha érdeklődik a sportág iránt. Az egyesületet annak társadalmi elnöke, Pozsonyi Csaba mutatta be.

– Tíz éve alakultunk, egy Táttól egy kilométerre található épületben tartjuk az edzéseket. Az elmúlt évtizedben sokat fejlődtünk, taotámogatásból többek között jégsimítógépet és két kisbuszt is vásároltunk, emellett palánkkal, kapuk mögötti plexivel és konténeres öltözőkkel, valamint raktárral is bővült a létesítményünk. Elsősorban utánpótlás-neveléssel foglalkozunk, de a jelenlegi három, U8-as, U10-es és U12-es korosztályunk mellé tavaly felnőttcsapatot is szerveztünk. Amíg volt rá igény, hivatalos bajnokságot is rendeztünk környékbeli csapatok számára – tudtuk meg a sportvezetőtől.

– A pályánk kisméretű, 41×15 méteres. Itt az edzések mellett az U8-as és az U10-es korosztály mérkőzést is játszhat, de az U12-esek és a felnőttek számára ez a pálya már kicsi hivatalos mérkőzések megrendezéséhez. A célunk a bővülés, a terveink már megvannak egy normál méretű pályához. Ha ezt sikerülne megépíteni, az U18-as korosztályig kiépíthetnénk az utánpótlásunkat – hangsúlyozta Sebák Kálmán elnökségi tag, aki amolyan „mindenesként” is tevékenykedik az egyesületnél.