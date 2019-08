Tatabányán veszi kezdetét az idei megyei futballszezon

Az első fordulóban a hétvégén kezdetét veszi az Atlasz Geodézia Megyei I. osztályú bajnokság. A cikkünkben a hazaiak vezetőedzőit kérdeztük.

A hétvégén kezdetét veszi a megyei első osztály küzdelme. A szokásostól eltérően a 2019–2020-as szezon már augusztus elején kezdetét veszi, ilyen korán még sosem volt bajnoki rajt. Ez persze nem befolyásolja a csapatokat, a felkészülés után a bajnoki rajtra készülnek. A forduló rangadója rögtön Tatabányán lesz. A több átigazolást bejelentő kék-fehérek egyértelmű esélyesei a bajnoki címnek, így nem is lehet más céljuk, mint a Sárisáp legyőzése.

A sárisápiaknál elég nagy átalakulás volt a nyáron, több alapember távozott tőlük, helyüket pedig fiatalok vették át. A Magyar Kupában ennek ellenére győzelemmel nyitottak, így bizakodóak lehetnek, bár nem épp a Tatabánya ellen számolnak a három ponttal. Igazi háromesélyes derbi lesz a Koppánymonostor–Esztergom összecsapás.

A két gárda az előző szezonban hasonlóan szerepelt, bár nyáron volt egy-két változás. Főleg az Esztergomnál, nagyon sok új játékost igazolt a piros-fehér gárda, Váczy Dávid személyében pedig „új” vezetőedző is került a csapathoz. A Magyar Kupából ugyan mindkét gárda kiesett, de ebből nem biztos, hogy sok következtetést lehet levonni a bajnoki szerepléssel kapcsolatban.

A Zsámbék és a Kecskéd is egyaránt átalakult, de ennek csak az egyik oldalon örülnek: a hazaiaknál több alapember búcsút intett a gárdának, az előző szezon kezdőcsapatából 3-4 ember távozott. Helyüket Bodó mester fiatalokkal töltötte fel. A Kecskéd viszont erősödött a nyáron, több jó képességű futballista érkezett hozzájuk. Linczmaier mester csapata ugyan csak büntetőkkel jutott tovább a Kupában, de így is pozitívan kezdte a szezont a Kecskéd. A Zsámbék az előző szezonokban általában mindig legyőzte a Kecskédet, ám ez most más kávéház lesz.

A Vértesszőlős és a Vértessomló az előző szezonban hasonló teljesítménnyel rukkolt elő, így ez a találkozó is igazán háromesélyes. A Vértesszőlősnél volt egy kisebb átalakulás, voltak érkezők és távozók is a nyáron. A Vértessomlónál az egyensúlyra és a fiatalok beépítésére helyezik a hangsúlyt, nincs ez másképpen most sem. A Bábolna az erősödő csapatok közé tartozik, többek között Vörös József leigazolásával húztak nagyot, de továbbra is szerepet kapnak a csapatnál a fiatalok. Ez így van Nagyigmándon is, ahol az előző szezonnál jobb teljesítményt szeretnének elérni, ám ehhez kellenek a rutinos futballisták is a kulcspozíciókban.

Szintén pikáns összecsapás lehet az előző szezon ezüstérmese és a Tata összecsapása. Az Oroszlány több alapembere épp Tatára igazolt (Soós, Szűcs, valamint Kovács kapus), és nagy kérdés, hogyan sikerült pótolni ezen játékosokat Sebestyén Ferencnek. A Tata a három említett játékoson kívül is több rutinos futballistával erősödött, így egyértelműen előrébb léphetnek az előző szezonhoz képest, a kérdés csak az, hogy mennyivel.

Az Oroszlány ismét a dobogóért szeretne harcolni, a Magyar Kupában a Nyergesújfalut magabiztosan verték. A versenykiírás szerint a 13. helyezett automatikusan kiesik a szezon végén, de amennyiben lesz két feljutó csapat a másodosztályból és az első osztály győztese feljut az NB III.-ba, akkor a 12. helyezett mellett a 11. helyen végzett sportszervezet is kieshet az év végén. A 2020–2021-es megyei I. osztályú bajnoki szezon már 12 csapatos lesz. A két körös, 26 fordulós őszi-tavaszi küzdelmek után rájátszás fog következni, ahol az 1–6. és a 7–13. helyezett csapatok küzdenek meg a helyezésekért. A találkozók vasárnap 18 órától kezdődnek, kivéve a Tatabánya–Sárisáp összecsapást, ami délelőtt 11 órától rajtol.

Tatabányai SC-Sárisápi BSE

Bekő Balázs, a Tatabánya vezetőedzője: – Nekünk minden mérkőzésünk úgymond nehéz lesz, hiszen mindenki ellenünk akarja megmutatni a legjobb tudását. Nehéz dolgunk lesz, de más lehetőségünk nincsen, hozni kell a három pontot.

Koppánymonostori SE-FC Esztergom

Vigh László, a Koppánymonostor vezetőedzője: – Ahogy hallottam, az Esztergom erősödött, sok új játékos van náluk, és komolyak a terveik. Azt tudjuk, hogy az Esztergom játszani próbálja a labdarúgást. Sokat dolgoztunk a nyáron, jól zajlott a felkészülésünk.

Zsámbéki SK-Wati Kecskéd KSK

Bodó László, a Zsámbék vezetőedzője: – Teljesen új úton, más elvárásokkal indulunk neki a szezonnak a megfiatalított és újjáalakuló kerettel. Hisszük, hogy ez a jó irány, a helyi saját nevelésű játékosok bevetése az eredmény rovására mehet. Egy megerősödött Kecskéd ellen lépünk pályára, ami nem lesz a mi helyzetünkben egy könnyű mérkőzés. A fiataljaimnak a Tatabánya elleni mérkőzésből kell erőt meríteni, és akkor meglepetést tudunk elérni.

Vértesszőlősi SE-Vértessomlói KSK

Tokaji Zsolt, a Vértesszőlős vezetőedzője: – Mindenképpen szeretnénk jól kezdeni a szezont. Itthon akarjuk tartani a három pontot.

Bábolnai SE-Nagyigmándi KSK

Józsa Péter, a Bábolna vezetőedzője: – Minden első forduló háromesélyes. Sablonszöveg, de nyerni szeretnénk.

OBSK Oroszlány-Tatai AC

Sebestyén Ferenc, az Oroszlány vezetőedzője: – Mind a két csapatnál van változás az állományban. Természetesen jól szeretnénk kezdeni a bajnokságot. Kell még idő, hogy összerázódjunk, de nagyjából sikerült pótolni a távozókat. Bizakodóan várom a bajnoki rajtot, és szeretnénk három ponttal nyitni.