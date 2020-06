Tatabányán rendezik meg a nemzetközi Hungarian Grand Prix versenyt

A tatabányai Földi Imre Sportcsarnokban rangos eseményre kerül sor hétvégén, ugyanis az INBA itt rendezi meg a Hungarian Grand Prix elnevezésű nemzetközi versenyét.

Szombaton rangos eseményre kerül sor a tatabányai Földi Imre Sportcsarnokban, az International Natural Bodybuilding Association (INBA, Nemzetközi Naturál Testépítő Szövetség) ugyanis itt rendezi meg a Hungarian Grand Prix elnevezésű nemzetközi versenyét. Az eseménnyel kapcsolatban Estók Endre főszervezőt, a szervezet magyarországi elnökét, valamint európai alelnökét kérdeztük.

– A versenyre mintegy 70 sportoló adta le a nevezését, Magyarország minden részéről, emellett Ausztriából, Romániából és Szlovákiából is érkeznek hozzánk. Az összes nemzetközi sportági szervezetet és az INBA-t tekintve is mi rendezzük az első tavaszi-nyári versenyt a világon, a miénken kívűl is csak egy verseny szerepel a naptárban, mégpedig minket követve az Egyesült Államokbeli Coronában. A tatabányai Dinamic Fitness Club vezetője azt is elárulta, hogy stúdiójukat két versenyző, Greznár Regina és Takács Tünde képviseli a viadalon, ahol 18 kategóriában hirdetnek győztest. A nézők számára is nyilvános esemény 10 órakor kezdődik.