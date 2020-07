Pólós hétvége lesz Tatabányán. A Magyar Kupa küzdelmeinek egyik helyszíne a megyeszékhely uszodája is. Ami külön érdekesség, hogy magyar csapatok vízilabda-mérkőzésének közvetítésével első alkalommal jelentkezik élő adásban a televízió a városból...

A Magyar Kupa D-csoportjában a vízművesek mellett az Eger, a Honvéd és a Vasas kapott helyet, hamar belátható, és a szakemberek is így ítélik meg, a TVSE nagyon nehéz négyesbe került. Egyebek mellett erről is beszélgettünk Zantleitner Tamással, a TVSE vezetőedzőjével.

– A csoportunk azért is nehéz, mert a sorsolás a tavalyelőtti erőviszonyok alapján történt – mondta. – Akkor mi a tizenegyedik helyen végeztünk, viszont a Vasas utánunk, így elvileg ő számított volna a „leggyengébbnek”. Ám azóta sokat változott a helyzet. A fővárosiak annyira megerősödtek, hogy szerintem a pontvadászatban ott lehetnek az első négybe. Emellett a Honvéd is erősödött. Talán csak az egriek gyengültek, de a bajnokságban így is beférhetnek majd a legjobb nyolc közé.

A Tatabánya is sokat változott. Hatan távoztak vagy abbahagyták, és ugyanennyien érkeztek, plusz visszatért Keresztúri. A kupa jó alkalom a bajnokságra történő felkészülésre, emelte ki az edző.

Vad Lajos, a Vasas vezetőedzője a minap az M1 aktuális csatornán emlékeztetett, hogy a koronavírus-járvány miatt három és fél hónapig nem edzhettek medencében a játékosok, ezért fizikálisan vissza kellett hozni őket egy olyan szinte, ahonnan a csapatépítés elkezdődhet.

BENU Férfi Magyar Kupa, 1. forduló, július 25-26.

A-csoport (Szeged):

OSC, Debrecen, Metalcom-Szentes, Szeged

B-csoport (Kaposvár):

Szolnoki Dózsa, BVSC-Zugló, UVSE, Kaposvári VK

C-csoport (Margitsziget):

FTC-Telekom Waterpolo, PannErgy-Miskolci VLC, PVSK-Mecsek Füszért, KSI SE

D-csoport (Tatabánya):

Eger, Budapesti Honvéd SE, Tatabánya, A-Híd VasasPlaket

– Most éppen itt tartunk. Nagyon jó erőben vannak a srácok, úgyhogy most tartunk ott hat hét után, hogy elkezdhettük a taktikai, technikai edzéseket – nyilatkozta a vezetőedző, hozzátéve, hogy edzőmérkőzéseket már játszottak, és meglepően jól teljesítettek.

– Új csapat vagyunk, sok a fiatal, négy-öt helyről jöttek a játékosok, ezért idő kell. Idő kell az összeszokáshoz, a csapat és az edző között is. Úgy érzem, akaratban nem lesz hiány, és ez nagyon komoly alapja lehet az új Vasasnak – vélekedett a vezetőedző, aki az előző idényben még az OSC-t irányította.

Vad elárulta, ők is a felkészülés egy fázisának fogják fel a Magyar Kupa-sorozatot, ezért konkrét elvárásokat nem is fogalmazott meg csapatával szemben. A sorozat első körében a hétvégén négy helyszínen, a Margitszigeten, Kaposváron, Tatabányán és Szegeden játszanak körmérkőzéseket a négy csoport csapatai. Az itt megszerzett eredményeket továbbviszik magukkal a második körbe, ahol augusztus 1-2-án újra négy négyes csoportban küzdenek majd. A harmadik forduló (augusztus 8-9.) csoportbesorolása szintén az előző fázis eredményei alapján történik, és ebben a szakaszban azok a csapatok már nem találkoznak egymással, akik korábban összecsaptak. A negyedik forduló (augusztus 15-16.) az egész torna utolsó szakasza, amelyben a helyosztó mérkőzéseket játsszák. A Magyar Kupa győztese indulhat az Eurokupa 2021/22-es kiírásában.

– Nem mondanám, hogy bombaformában fogunk játszani a jövő héten, de le kell tennünk a névjegyünket, és mindenkinek meg kell mutatnunk, hogy számolni kell velünk – nyilatkozta Bátori Bence. A Szolnokról igazolt világbajnok vízilabdázó hozzátette, a csapatépítésnek is nagyon fontos állomása lesz a Magyar Kupa.

Az 1. forduló programja

A-csoport (Szeged)

Július 25., szombat

Debrecen-OSC, 10:00

Szentes-Szeged, 11:30

Szentes-Debrecen, 16:00

Szeged-OSC, 17:30

Július 26., vasárnap

Debrecen-Szeged, 10:00

OSC-Szentes, 11:30

B-csoport (Kaposvár)

Július 25., szombat

BVSC-Szolnok, 16:00

Kaposvár-UVSE, 17:30

Július 26., vasárnap

Kaposvár-BVSC, 10:00

UVSE-Szolnok, 11:30

BVSC-UVSE, 16:00

Szolnok-Kaposvár, 17:30

C-csoport (Margitsziget, Hajós-uszoda)

Július 25., szombat

KSI-Miskolc, 10:00

FTC-Pécs, 11:30

KSI-FTC, 16:00

Miskolc-Pécs, 17:30

Július 26., vasárnap

Pécs-KSI, 14:45 (M4 Sport)

FTC-Miskolc, 16:15 (M4 Sport)

D-csoport (Tatabánya)

Július 25., szombat

Eger-Tatabánya, 14:45 (M4 Sport)

Vasas-Honvéd, 16:15 (M4 Sport)

Július 26., vasárnap

Honvéd-Eger, 10:30

Tatabánya-Vasas, 12:00

Vasas-Eger, 16:00

Honvéd-Tatabánya, 17:30

A BENU női Magyar Kupa csoportjai:

A-csoport: UVSE, FTC, Eger, Szentes, Tatabánya

B-csoport: Dunaújváros, BVSC, III.ker.TVE, Szeged, Honvéd

