A vízművesek is csobbantak, de ez nem a hűsölésről, hanem a felkészülésről szól (fotók)

Sokan azt gondolják, hogy a vízilabdások még a nagy melegben sem izzadnak, ezért nyáron a laikusok körében ez az egyik legkedveltebb sportág. Akik azonban ismerik, hogy mit jelent a bajnokságra történő felkészülés, illetve mekkora munkát kell elvégezniük ilyenkor a pólósoknak, már korántsem irigykednek.

Hét ágra sütött a Nap a tatabányai uszodában, ahol éppen délidőben kezdte meg a 2018–2019-es elsőosztályú pontvadászatra a felkészülést a Tatabányai Vízmű SE felnőtt férfi gárdája. A medence körül egy talpalatnyi árnyék nem sok, annyi se volt…

A játékosok kisebb-nagyobb térközökkel érkeztek az úszóedzésre, ám mindegyikük pólóján átütött az izzadtság. Zantleitner Tamás vezetőedző tanítványai ugyanis a medencés tréninget megelőzően egy „órácskát” a kondicionáló teremben töltöttek.

Jászberényi Gábornak, a vízművesek rutinos hálóőrének kifejezett kínlódást jelentett már az átnedvesedett felsőjétől is megszabadulni. De Kolozsi Marcell, a csapat balkezes „bombázója” is csurom vizesen ácsorgott a parton már a vízbe ugrás előtt…

– Október harmadikán kezdődik az OB I.-es bajnokság – jegyezte meg Zantleitner Tamás. – Azaz kilenc hetes lesz a felkészülésünk. Naponta kettőt edzünk. Azt is egy kissé rendhagyó módon. Délelőtt lesznek a labdás gyakorlások, az esti órákban pedig a nagyobb úszások.

Nem lesz külön edzőtábor, mert helyben is adott minden

A szakvezető kiemelte, hogy az első hét amolyan rávezető jelleggel zajlik még. Aztán a második héttől már teljes erővel belehúznak a fiúk.

– Külön edzőtáborozást nem tervezünk, mert itt Tatabányán a zavartalan felkészüléshez minden feltétel adott – hangsúlyozta a szakvezető. – Nem akarjuk szórni a pénzt, ezért inkább budapesti edzőmeccseket tervezünk, illetve két tornán veszünk részt. Szeptember elején Debrecenben szállunk vízbe, ahol a hazaiak mellett a Vasassal, a Honvéddal és az UVSE-vel találkozunk, majd a rákövetkező héten mi rendezzük meg a Jó Szerencsét Kupát. Erre a debrecenieket, a szentesieket és a BVSC-t várjuk.

A vezetőedzőt a bajnoki kilátásokról is faggattuk. Zantleitner Tamás elmondta, hogy az alsóház együttesei között egetrengető tudásbeli különbségek nincsenek. Azaz, ha a TVSE csapatként jól funkcionál, akkor több riválisát is megelőzheti a soron következő pontvadászatban.

– Arra számítok, hogy hajtósabb és összetartóbb lesz a Tatabánya, mint az előző idényben – fogalmazott a vízművesek trénere. – Úgy gondolom, hogy egy jó hangulatú társaság a vízben is eredményesebb lehet, hiszen mi nem úgy erősítettünk, mint legtöbb riválisunk. Nyugodtan mondhatom, hogy mi inkább fiatalítottunk. Az új igazolásaink között ugyanis 1992-es, ’95-ös és ’98-as születésű játékosok vannak, illetve négy-öt tatabányai fiatalt is a felnőtt kerethez „vettünk”.

Szegedről is igazoltak, de a helyi fiatalok is a felnőttekkel készülnek

Szolnok István technikai vezető említést tett a csapaton belüli változásokról. Elmondta, hogy a szezon végén távozott Szabó Botond és Francsics Dániel helyére Barabás Botond kapus az OSC, Keresztúri Márton az UVSE, Korbán Richárd pedig a Szeged csapatától érkezett. Emellett az OSC-től kölcsönvett Kolozsi Marcellt is végleg szerződtette a TVSE. A sportvezető azt is elárulta, hogy a közvetlen riválisok közül a Vasas, a Szentes és a Kaposvár több pólóst igazolt az új szezon kezdete előtt. A TVSE-nél viszont az új igazolások mellett több helyi fiatal is a felnőtt alakulattal készülhet. Németh Miklós jó eséllyel pályázik a kerettagságra, de Tamás Ervin, Várnagy Miksa, Galler Csaba és Vajda Xavér is ott kopogtat már a nagycsapat ajtaján.