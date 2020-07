Tatabányai focista legendától tanulhattak a tardosi táborban a gyerekek

Szalma József mesélt a tapasztalatairól a Tardoson megrendezett táborban, illetve arról a módszerről is, amely Wiel Coerver holland menedzser munkásságához köthető.

Szalma József a Coerver Coaching-rendszer magyarországi képviselőjeként, igazgatójaként országszerte népszerűsíti a programot és tart focisulikat különböző korosztályoknak. Kicsó – labdarúgóberkekben így is „számontartják” a válogatott tatabányai balhátvédet – mesélt a tapasztalatairól a Tardoson megrendezett táborban, illetve arról a módszerről is, amely Wiel Coerver holland futballmenedzser munkásságához köthető.

– A szisztéma sikerét olyan nevek fémjelzik, mint például Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi vagy Mesut Özil – emelte ki Szalma József. – Magyarországon hét éve működik a rendszer. A kezdetekben – mint minden újnak – voltak ellendrukkerei, támadói, de ma már elismerik a szakmában a létjogosultságát. Ezt az is bizonyítja, hogy több szervezettel is szerződésben állunk az Arsenaltól a Francia Labdarúgó-szövetségig, több egyesület, szervezet ajánlását is élvezzük.

A tardosi napközis rendszerű táborban 8–13 éves korú gyermekek vannak, de a felnőttek képzése is része ennek a programnak. Tardoson 24 focipalánta élvezte, élvezi az edzéseket. Nehezen hihető, de az interjú után saját szememmel láttam, hogy mosolyogva, örömmel végezték a gyakorlatokat a srácok.

A nyár folyamán országszerte sok helyen lesz elérhető Szalma József „focisulija”. Ezek lokális táborok, ide is – két fehérvári srác kivételével – a környező településekről érkeztek a srácok. Árendás Patrik, Budai Attila, Mártonfi Mátyás, Mester Milán, Radobiczki Szilárd és Szalados Botond éppen Tardost képviselik a zöld gyepen. Közülük négyen a Puskás Akadémia FC igazolt labdarúgói.

Mindannyian pozitívan nyilatkoztak a tábor eddig eltelt napjairól. Jól érzik magukat, jók az edzők, szinte napról napra fejlődnek. A motivációval sincs probléma, szeretnének válogatott labdarúgók lenni, és nem mellékesen valamelyik topligában játszani. Saját bevallásuk szerint a magyar klubok közül az FTC vagy legfeljebb a PAFC jöhet szóba. Példaképként jellemzően – jó volt ezt hallani – az édesapjukat említették a srácok. Reméljük, teljesülnek a labdarúgó-palánták álmai, és tíz év múlva már időpontot kell egyeztetnünk a menedzserükkel, ha beszélgetni szeretnénk velük…