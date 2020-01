Tatabányai az Eb második körének legszebb gólja

Győri Mátyás a Szlovénia elleni rangadón kétszer is olyat alkotott. hogy az Európai Kézilabda-szövetség a forduló legszebb és az egyik leggyorsabb góljaiként értékelte.

A magyar kézilabda válogatott múlt vasárnap az Európa-bajnokság második körében legyőzte az addig veretlen Szlovéniát. A győzelemhez hozzájárult a keretben játszó négy tatabányai játékos is, köztük Győri Mátyás, akinek góljait két kategóriában is beválogatták a vasárnapi játéknap legjobbjai közé. Matyi tekerte be a válogatott 12. találatát, amelyet a nap legszebb góljaként értékelt az Európai Kézilabda-szövetség (EHF).

Ahogy az M4 Sport írja, a 22 éves irányító Hornyák Péter passza után, kínai figurából vette be Szlovénia kapuját. A legszebb gól mellett további kettővel járult hozzá a győzelemhez.

Matyi egyik lövését a nap egyik leggyorsabbjaként is értékelte az EHF, a gólt 127 kilométer/órával vágta be a szlovén kapuba.

Győri Mátyás egyébként nem először szerepel az Eb gólválogatásán, ugyanis a dánok elleni kilencméteres lövését beválogatták a csoportkör tíz legszebb gólja közé.