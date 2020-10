Tatabánya utánpótlás bokszolói ismét bizonyították, hogy vasból van az öklük

A koronavírushelyzet miatt összevonva rendezték meg idén a junior korcsoport fiú, lány és az ifjúsági korosztály fiú, lány versenyzői számára a magyar bajnokságot. Ennek következtében 75 egyesület 212 bokszolója vett részt a rangos versenyen.

Az utánpótlás országos bajnokságon a Tatabányai Sport Club ökölvívó szakosztálya – Rózsa András és Kardos József vezetésével – öt sportolóval érkezett Debrecenbe, a viadal színhelyére.

Juniorok 48 kilós súlycsoportban Lakatos László bronz­érmet vehetett át. Oláh Levente, az 57 kilósok mezőnyében, abszolút esélyesként indult az aranyéremért. Levente, serdülőként már kétszer megszerezte a magyar bajnoki címet és Európa-bajnoki bronz­éremmel is büszkélkedhet. Ebben az évben viszont kor- és súlycsoportot is váltott, így nagyobb kihívás várt rá az ob-n. Azonban a sikeres felkészülését és a tehetségét igazolva, a selejtezőt, az elődöntőt és a finálét is döntő fölénnyel nyerte, egy alkalommal sem töltött három menetet a ringben. Ezzel Levente bizonyította, hogy ő a súlycsoport legjobbja, így a díjátadásnál átvehette a bajnoknak járó trófeát is.

Szél Dominik (+81 kilogramm) a nyolc közé jutásnál Szent Pál Akadémiás ellenfelét döntő fölénnyel verte meg. Az elődöntőbe jutásnál viszont már a halászteleki ellenfele bizonyult jobbnak, így Dominik a 6. helyen végzett. Az ifjúsági Páter Alex (56 kilogramm) technikás öklözéssel igyekezett felülkerekedni ellenfelén, aki azonban erősebbnek bizonyult nála, így Alex bronz­éremmel zárta az országos seregszemlét. Rigó István (69 kilogramm) viszont nem került a negyeddöntőbe, így ő a kilencedik helyen végzett.

Rózsa András és Kardos József edzők elégedettek tanítványaikkal, hiszen az öt induló közül – a korcsoport legrangosabb országos viadalán – hárman is medállal gazdagították az ökölvívó-szakosztály éremgyűjteményét. A háromból pedig az egyiket a legnemesebb fémből „verték”. A magyar bajnokságon a bokszolók mellett két tatabányai főbíró is szerepelt a rangos sporteseményen, Babai Sándor és Csokor Zoltán személyében.