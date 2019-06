Szomorú mérkőzés: marad a megye I.-ben a Tatabánya SC

A szombat délutáni Bicske-Tatabánya visszavágó mérkőzésen a Tatabánya egyetlen gólt sem tudott lőni, így nem került fel az NB III-ba.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a két csapat az első meccsen Bicskén 0-0-s döntetlent ért el, így Tatabányára maradt a visszavágó. A nagy melegben rendezett összecsapáson a tatabányaiak voltak kezdeményezőbbek, több támadást és építettek, de a gólhelyzetig nem jutottak el. Nem úgy a Bicske: gyakorlatilag az első támadásuk gólt ért, bár ehhez egy óriási egyéni hiba is történt. A Tatabánya védője ahelyett, hogy kirúgta volna a labdát a parkolóba, elvesztette azt. A kipattanó után Farkas Máté gyakorlatilag az üres kapuba lőhette a labdát.

A gól után is próbálkozott a Tatabánya, de nem volt átütő a támadójátékuk. A szünetet követően is inkább a kék-fehéreknél volt a labda, de a Bicske nagyon szervezetten, masszívan állta a sarat, és fizikailag sem fáradt el a végére. Dragan Vukmir pontosan tudta, mit kell tennie ahhoz, hogy ne kapjon gólt a csapata, és Zelizi kapus is bemutatott egy-két bravúrt. A Bicske tehát a védekezőfeladatát remekül megoldva, két meccsen gólt sem kapva jutott fel az NB III.-ba, míg a Tatabánya marad a megyei első osztályban.