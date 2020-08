102 kapott gólnál tart a Tatabánya a Magyar Kupában

Két napig zajlottak a Magyar Kupa Kék csoportjának küzdelmei a tatabányai sportuszodában. A TVSE most is, akárcsak az előző hétvégén, igen udvarias vendéglátónak bizonyult.

Az első csoportkörben három meccsen 51 gólt kapott a Tatabánya, ezt a teljesítményt pedig gólra pontosan ismételte meg a legutóbbi hétvégén. Tegyük hozzá, ez nem túl nagy dicsőség…

– Úgy gondoltuk, hogy a Pécs elleni meccs számunkra is kifejezetten jó lesz erőfelmérőnek. Ez nem jött össze, bár megvoltak a lehetőségeink, hogy jobb, szorosabb meccset játsszunk. Aztán jött a BVSC, amely elgázolt minket. Az OSC ellen, amely a legerősebb volt ebben a négyesben, már fegyelmezettebben pólóztunk, de így is érzékelhettük, milyen úton is kell a fejlődés irányába elindulnunk – nyilatkozta Zantleitner Tamás, a TVSE szakvezetője a férfi Vízilabda Magyar Kupa 2. fordulójáról.

A Kék csoport végeredménye: 1. OSC 9 pont, 2. BVSC 6, 3. PVSK 3, 4. TVSE 0.

Tatabányai Vízmű SE–BVSC 6-21 (2-8, 1-7, 1-3, 2-3)

Gólszerzők: Szőke B. 2, Keresztúri 2, Korbán és Polovic 1-1; Nagy M., Irmes, Ágh és Mészáros M. 3-3, Pásztor, Gyárfás, Batizi 2-2, Kovács, Mészáros Cs. és Csapó 1-1.

Gól emberelőnyből: 0/0 mindkét csapatnál. Gól ötméteresből: 0/1 és 1/1.

Tatabányai VSE–OSC 4-16 (2-5, 0-3, 1-4, 1-4)

Gólszerzők: Szőke B. 3, Polovic 1, illetve Manhercz K. 5, Burián, Csacsovszky E., Erdélyi, Tóth K. 2-2, Bundschuh, Tóth M., Várnai 1-1.

Gól emberelőnyből: 6/2, illetve 9/5. Gól ötméteresből: 1/1, illetve 1/0.