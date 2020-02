Tatabanya edge thriller

Club Balonmano Ciudad de Logroño equalised against @Grundfos Tatabánya Kézilabda Club with less than 20 seconds to go, but watch to see how the Hungarian side had the last word in the opening Men's EHF Cup group phase match. 💪

