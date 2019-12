A harmadik hely a tétje a Tatabánya-Gyöngyös meccsnek

Ha nem is sorsdöntő, de nagyon fontos mérkőzés vár Matics Vladan vezetőedző együttesére, a vendéglátó gyöngyösiek ugyanis nagyon jó szezont futottak eddig. Jelenleg a képzeletbeli dobogó harmadik fokán tanyáznak, a Tatabánya pedig a negyedik.

A harmadik helyen álló gyöngyösiek egy ponttal és ugyancsak egy helyezéssel előzik meg Tatabányát, azaz: ha a Grundfos győzne Heves megyei riválisa ellen, úgy helyet cserélnének a tabellán. A hétvégi esélyekről Sibalin Jakab edzőt, Matics mester jobbkezét kérdeztük.

– Fontos meccs vár ránk, de nem akarjuk túlmisztifikálni a jelentőségét – emelte ki a szakember. – Előttünk állnak a hazaiak a tabellán, éppen ezért nagyon nagy tett lenne, ha nyerni tudnánk idegenben. A Gyöngyös nagyon jó passzban van, de a november nekünk is jól sikerült.

A Tatabánya azonban most is foghíjas kerettel vág neki a rangadónak. Sőt, nemhogy javulna a helyzet, hanem inkább tovább romlik. Ancsin Gábor és Juhász Ádám hosszabb időre dőlt ki, Pásztor Ákos ugyan már edzésbe állt, ám hogy milyen állapotban van, az kérdéses. Az említett játékosokon kívül nem edzett a hét közepéig Milos Bozovics és Dénes János sem, emellett Szász András is sérüléssel bajlódik. Emellett Balogh Zsolt és Milos Vujovics köztudottan hétről hétre félig sérülten lép pályára…

– Most valóban ott tartunk, hogy szinte a mérkőzést megelőző bemelegítés során dől el, hogy ki képes játszani – jegyezte meg Sibalin Jakab.

– Ebben csak annyi a „pozitívum”, hogy ellenfelünk szakvezetője sem tudja pontosan, hogy kire, kikre készüljön tőlünk a mérkőzésen. A sérülések okozta nehézségeket leszámítva egyébként jó a hangulat a csapatnál, amennyiben pedig nyerni tudnánk Gyöngyösön, az hatalmas lökést adhatna a társaságnak. Viszont, ha nem sikerül győznünk, akkor sincs dráma, hiszen hosszú még a bajnokság, bőven lesz lehetőségünk a javításra. Úgy gondolom, hogy ha úgy védekezünk a gyöngyösiekkel szemben, mint tettük azt a Budakalász elleni bajnokin, illetve az EHF-kupában a Zaporizzsja ellen, illetve elkerüljük a gyors, lerohanásokból kapott gólokat, akkor van sanszunk a győzelemre – tette hozzá Sibalin Jakab.

A gyöngyösiek vezetőedzője, Konkoly Csaba a heol.hu-nak a meccs apropóján arról beszélt, hogy nagyon erős ellenfél a Tatabánya.

– A bajnokságban évek óta a Veszprém és a Szeged árnyékában található, ezenkívül a nemzetközi porondon is szép eredményeket ér el. Az elmúlt héten igyekeztük kijavítani azokat a mulasztásokat, amelyek legutóbb a Vác elleni végjátékban jellemzőek voltak, vagyis a technikai hibák kiküszöbölésén és a páros kapcsolatok finomításán dolgoztunk. Felkészülten várjuk a Tatabányát, szeretnénk hazai pályán jó kézilabdával előrukkolni, amiben benne lehet akár a győzelem lehetősége is.