A Tatabánya az egy hét alatt „megszületett” balkáni országban játszik vasárnap

Az EHF-kupa csoportkörének második mérkőzésén az észak-macedón HC Eurofarm Rabotnik vendégeként lép pályára a Grundfos Tatabánya KC.

Mondhatnánk, hogy a horvát Nexe elleni peches kezdést követően megadatik a Kék Tigriseknek a javítás lehetősége, ám a házigazdák egy hete csupán három góllal, 24-21-re kaptak ki a bundesligás német Hannover otthonában. Ez minimum azt sejteti, hogy újabb nagyon kemény mérkőzés vár Matics Vladan csapatára.

A vendéglátóként kék-fekete szerelésben kézilabdázó Rabotnik az elmúlt szezonban hazája bajnokságában, a Super League-ben bronzérmet szerzett, emellett a legjobb 16 közé jutott a Challenge-kupában. A gárda székhelye Macedónia második legnagyobb városa, a 75 ezres Bitola. Mérkőzéseinek az 5000 férőhelyes Mladost Arena ad otthont.

Edzőjük, a szerb Djordje Csirkovics hat idegenlégiós foglalkoztat együttesében, két-két bosnyák és szerb játékos mellett egy-egy montenegrói, valamint ukrán kézilabdás erősíti a keretet. A csapat játékosa az a Nikola Markoszki is, aki az előző két szezonban az Orosháza színeiben négy bajnokin lépett pályára a Grundfos ellen. A vasárnap 19 órakor kezdődő összecsapáson görög játékvezetők működnek közre, Konsztantinosz Katszikisz és Michalisz Michailidisz személyében.

A meccs érdekessége, hogy a macedón kormány alig néhány napja jelentette be, hogy a Görögországgal kötött megállapodás és az alkotmánymódosítás nyomán mostantól hivatalosan is Észak-Macedóniának hívják az országot. Nem is vártak sokat az első lépésekkel – immár – Észak-Macedóniában, sőt: már a bejelentés előtt megkezdték a hivatalos épületeken olvasható feliratok cseréjét. Ezek alapján azt is mondhatjuk, hogy az új (nevű) ország egyik első nemzetközi sporteseménye lesz a vasárnapi EHF-kupa.