Tata ifjú világbajnoka Madáchot idézte a felnőtté válást is jelentő Exatlon-párbaj után

Esztergályos Patrik kilenc menetben győzte le Mischiner Pétert az Exatlon utolsó párbajában, így bejutott a férfi döntőbe, ahol új szabályok szerint küzdenek.

Esztergályos Patrik legyőzte Mischinger Pétert az Exatlon utolsó párbaján, így Dombi Rudolffal kell megmérkőznie a péntek esti döntőben, hogy eldőljön, melyikük mérkőzhet meg a legjobb női játékossal a 20 millió forintos fődíjért a húsvét hétfői szuperdöntőben. Tata korosztályos ifjúsági és világbajnok vívója 9 menetes összecsapásban győzte le a gladiátort, aki saját medálja mellett Kata utolsóját is felhasználta ellene, de ez is kevés volt ahhoz, hogy legyőzze a 21 éves Bajnokot, aki Timitől kapott egy medált.

Péter ráadásul rossz ütemben is használta fel saját medálját, legalábbis abból a szempontból, hogy amikor a 3. menetben 1-1-nél bebiztosította magát, hogy két élete legyen, győzött, így 2-0-ra hozta azt a meccset. A negyedik és ötödik összecsapást Patrik hozta, így jött a mindent eldöntő harmadik párbaj-sorozat. Ott az első győzelmet Péter húzta be, ekkor ajánlott fel Timi egy medált Patriknak, így újra két-két élete volt az ellenfeleknek. Patrik hozta a pontot a hetedik párbajban, és Kata így nyolcadik elején odaadta a saját medálját Péternek. A csatát így is Patrik nyerte, és végül az utolsó, 9. párbajban is diadalmaskodott, így ő jutott be a férfi döntőbe.



Küzdve küzdj és bízva bízzál, én ezt ma megéltem, idézte Madách Imrét Patrik a párbaj után, utalva arra, hogy küzdeni kellett, hogy utolérje Petit, az utolsó ügyességi játéknál pedig bíznia kellett abban, hogy meg tudja csinálni. Azt is hozzátette ugyanakkor, hogy a bizalom mellett talán szerencse is kellett a győzelemhez, és utalt arra is: megtisztelőnek tartja, hogy egy olimpiai bajnokkal, Dombi Rudival mérkőzhet meg a döntőben. Érdekes párhuzam egyébként, hogy talán ez volt az az összecsapás, amire utalva a Kemma.hu-nak a minap elárulta: felnőtt a játékban. Fejben végig összeszedetten, fókuszban maradva harcolt, nem hagyta, hogy Peti egy-egy győzelme, az idegtépő utolsó ügyességi feladat, vagy bármi kizökkentse.



A péntek esti döntő mindenesetre minden eddiginél keményebb és hosszabb csatát ígér, ráadásul a szabályok is alakultak az eddigiekhez képest. Például ezúttal nem csak az ügyességi játékokat, hanem a pályákat is változtatják majd egy-egy forduló után, ráadásul több pontot kell hozni egy-egy kör megnyeréséhez. Minderről Palik László beszélt nekik a villában.

A másik nagy újdonság, hogy az eddig kvázi lutrinak tekintett ügyességi játékokat maguk a döntősök választhatták ki előre.