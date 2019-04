„Isteni csoda kellett volna” – Tata ifjú világbajnoka az elvesztett Exatlon után

Sportszerűségből is jelesre vizsgázott Esztergályos Patrik az Exatlon szuperdöntőjében, amelyet végül jobb időjavítással Huszti Katalin nyert meg.

Esztergályos Patrik ellenében Huszti Katalin nyerte meg az Exatlon 20 millió forintos fődíját. A két sportolónak nem egymással, hanem az előzőleg visszahívott hat játékos (Gelencsér Timi, Rákóczi Reni, Szabó-Thomka Hanna, Dombi Rudolf, Mischinger Péter és Jóni Máté) legjobb női és legjobb férfi idejével kellett harcolnia, és végül az lett a győztes, aki a saját nemének idejét százalékosan nagyobb arányban tudta megdönteni.

A bónuszfutam női legjobbja, Timi 7 perc 14,33 századmásodperces időt futott, míg Péter 5 perc, 3,28 századmásodpercet. Ezekhez az eredményekhez képest Patrik 4 perc 27 36 század másodperccel Kata 5 perc 44, 35 század másodpercet teljesített a szuperdöntőben ugyanazon a 3 pályán. A tatai vívó így 11,84 százalékot javított Péterhez képest, míg Kata Timihez képest 20,72-őt, így nyerte meg ő a TV2 sportrealityjét.

Patrik az első szektort, ahogy a pályákat most nevezték, győzelemmel hozta Katához képest, viszont a második pálya után már érezte, ahhoz, hogy behozza Kata előnyét, isteni csoda kellene a végső győzelemben. Sportemberhez méltóan arról is beszélt, hogy jó helyre került a 20 millió forintos fődíj.

A 21 éves sportoló a 22. játéknapon érkezett az Exatlonba, májusban, három medált szerzett, többször volt a legerősebb játékosa az egész sportrealitynek, és versenytársai (a Bajnokoknál és a Kihívóknál is) kiemelték mind sportolói, mind emberi tulajdonságait. A szuperdöntőt a Bajnok lányokkal, Renivel, Timivel, Vass Dorkával, Gyarmati Pankával és Murvai Líviával nézték végig itthon.

Patrik saját magát és a fiúkat is legyőzte a szuperdöntőben, de ez is kevés volt a végső Exatlon-győzelemhez. Sok sikert a jövőben, Bajnok!I ♥ Tata Patrik Esztergályos – Exatlon Hungary#exatlon #hősvagy Közzétette: Kemma.hu – 2019. április 22., hétfő

Timi az Instagramon külön is gratulált neki, kiemelve, hogy emberfelettit küzdött, és hogy nekik ő a bajnok, de Katának is gratulált. Nem ez volt az egyetlen közös programja egyébként a bajnokok többségének a hosszú hétvégén, ugyanis Rákóczi Renit a szülinapján is meglepték Ungvári Miki és Fodor Rajmund társaságában. Patrik az Insta-oldalán, amely épp a napokban érte el a 90 ezres követői számot, egyébként bejelentette: kedden 13 órakor élő adásban beszélget majd.