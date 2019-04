Tata ifjú világbajnoka az Exatlon szuperdöntőjéről: erre a csavarra nem számítottak

Esztergályos Patrik a hétfő szuperdöntő előtt a Kemma.hu-nak elárulta, milyen harcok előzték meg a 20 millió forintos fődíj sorsát az Exatlon játékában.

Hétfő este eldől, ki nyeri meg az Exatlont és így annak fődíját. Tata korosztályos olimpiai és világbajnoka bevallotta: már a játék elején többször felmerült, hogy vajon milyen is lesz a nagy finálé, de arra, ami történt, nem számítottak.

– Nagyon meglepődtünk, amikor kiderült, hogy a visszahívott játékosok által beállított legjobb időkkel kell harcolnunk a húszmillió forintos fődíjért – árulta el Esztergályos Patrik a hétfői szuperdöntő kapcsán. Nos, nem a tatai vívó és ellenfele, Huszti Kata volt az egyetlen, aki nem számított a nagy fordulatra.

A már pénteken is drukkoló, visszahívott játékosok (Gelencsér Timi, Rákóczi Reni, Szabó-Thomka Hanna, Dombi Rudolf, Mischinger Péter és Jóni Máté) sem sejtettek semmit abból, hogy az ő kezükben van a finalisták sorsa. Azt hitték, csak részt vesznek egy bónusz játékon, 1-1- millió forintért.

Ahogy azonban Palik László elárulta, ennél jóval többről szólt az ő megméretésük, ugyanis az általuk beállított szintidőt kell majd megdönteniük a szuperdöntősöknek. Aki nagyobb arányban tud majd javítani, az lesz a végső győztes. A tatai exatlonista egy kis csemegét is elárult a bónuszjátékról: a férfiak olyan vérre menő harcot vívtak egymással, mint még talán soha a sportreality három és fél hónapos történetében.

– Jó érzéssel vágtam neki a szuperdöntő napjának. A Rudi elleni győztes döntő után bizakodó voltam, hiszen végig fókuszban tudtam maradni. A hétfői pályák mondhatni a kedvenceim voltak – tette hozzá Patrik, aki kiemelte: azok, akik szerint Rudi nem csapatjátékos, kellemesen fognak csalódni a kajakos olimpiai bajnokban, ha megnézik az utolsó nagy összecsapást.

Szóba került Patrik péntek esti üzenete is, amelyben köszönetet mondott a családjának mindazért, amit eddig tettek érte. Mint mondta, egyrészt megkönnyebbült, hogy nyert Rudi ellen, másrészt viszont rengeteg érzés szabadult fel benne hirtelen.

– A családomnak, a szüleimnek, és legfőképp a nagyszüleimnek üzentem, de mindenki másnak is, aki bízott bennem támogatott. Hogy ha ők nincsenek, talán soha nem érem el mindazt, amit eddig sikerült, és soha nem küzdhetek meg egy olimpia bajnokkal a döntőben. Amikor hazatelefonálhattunk, Léna, a párom elárulta, hogy volt iskolámban, a tatai Református Gimnáziumban is drukkolnak, szorítanak értem, így Lénának és nekik is szólt az üzenetem – részletezte a tatai sportoló, aki szerint minden szempontból a legkeményebb és a legnemesebb küzdelem az, ahogy a 20 millió forint sorsa eldől hétfő este az Exatlonban.