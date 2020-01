Taroltak a dorogi dartsosok a bajnai és dági versenyeken

A Dorogi Darts Club versenyzői a közelmúltban rendezett bajnai és dági versenyeken is taroltak és mindkét alkalommal bezsebelték az első helyeket.

Egyre népszerűbb sportágnak számít a darts. A kocsmasport néven „gúnyolt” nyíldobálás az elmúlt években egyre jobban tör ki a határai közül oly annyira, hogy nem csak a darts őshazájában Angliában és Hollandiában röpködnek egyre gyakrabban a nyilak, hanem hazánkban, sőt megyénkben is egyre több versenyt rendeznek és a klubok száma is jelentős gyarapodásnak indult.

Az elmúlt hetekben igazi darts lázban égett az ország, hiszen az ünnepek alatt rendezték a sport gigászainak legnagyobb versenyét, a világbajnokságot a londoni Alexandra Palace-ban. A Sport Tv által is közvetített esemény rengeteg családot ültetett le a televíziók elé és kínált izgalmas szórakozást és kikapcsolódást. Nem csak a férfiak, a nők körében is egyre nagyobb népszerűségnek számít ez a sport. Jelenleg is zajlik a hölgyek világbajnoksága, ahol sokszor férfiakat megszégyenítő játékkal rukkolnak elő.

Azonban nem csak az igazi sztárok, hanem megyénk játékosai is egyre gyakrabban hajigálják a nyilakat és vesznek részt egyre több versenyen. Nemrégiben számolhattunk be a tatai dartsosok nagy sikeréről, akik a nemzeti bajnokságban nagy küzdelemben kiharcolták a másodosztályba jutást. A három éve alakult Storm DC Tata versenyzői az ország 64 gárdája közül verekedték el magukat egészen a döntőig. A tatai fiúk nem csak játszanak, de versenyeket is szerveznek. Minden évben megrendezik a Vértesszőlős Opent, ahol az évek során már egy igazán jó baráti társaság verődött össze, egyre több hölgy versenyzővel kiegészülve.

Nem csak a tataiak, a Dorogi Darts Club játékosai is sikeresen dobják a tömeget és a kiszállót, ezt bizonyítja, hogy a nemrégiben Bajnán és Dágon rendezett versenyeken mindkét alkalommal a dorogi versenyzők emelhették magasba a trófeát – írja a dorogimedence.hu. A 31 játékossal rajtoló bajnai steel dartsverseny olyan jól sikerült a dorogi nyílmesterek számára, hogy a döntőben a dorogi klub két játékosa, Felföldi Ádám és Balázs Alex csaphatott össze. A döntő legig éleződő finálé végül Felföldi Ádám sikerét hozta, aki elmondta, hogy öt mérkőzés sikeres teljesítésére volt szükség a végső siker eléréséhez. A győztes dorogi dartsos a verseny után azt is elárulta, hogy az öt mérkőzés közül igazán csak a legjobb négy közé jutás és a döntő izzasztotta meg, hiszen ezeken a meccseken hátrányból sikerült fordítania.

A steel darts szakág mellett a soft dartsban is ott vannak a szeren a dorogi klub versenyzői. A közelmúltban Dágon soft darts versenyt rendeztek, ahol a Dorogi Darts Club játékosai szintén képviseltették magukat. A bajnai versenyhez hasonlóan itt is két dorogi játékos jutott a fináléba és vívott egymással házi döntőt. Az egyik résztvevő a bajnai bajnok Felföldi Ádám, míg az ellenfele a szintén dorogi klub színeiben versenyző Galambos Patrik volt. A végső győzelmet végül Galambos Patriknak sikerült megszereznie, míg az ezüstérmet Felföldi Ádám nyakába akasztották.