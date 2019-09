A komáromi Vasember húszszoros(!) ironman-en akar világcsúcsot dönteni

A komáromi „Racemachine” Mexikóban indul el egy hússzoros ironman-versenyen októberben. Célja nem kevesebb, mint a világcsúcs megdöntése.

Szőnyi Ferenc ultratriatlon-világbajnok sajtótájékoztatón jelentette be, hogy elindul az októberi Decaultratri World Cup-on. A „Racemachine” becenevű sportoló a mexikói húszszoros ironman-versenyen az első helyet és a világbajnoki címet célozza meg.

A komáromi vasember 43 évesen kezdett el sportolni, ám még 55 évesen is remek formában van. A versenyző neve az utóbbi években leginkább a Himalájában megrendezett, a világ legkeményebb ultrafutó-versenyének tartott The Hell Race kapcsán került szóba. A 480 km-es futóversenyt kétszer – mégpedig két egymást követő évben – is egyedüliként teljesítette, másodjára ráadásul négy órával meg is javította az előző évi eredményét.

A versenyről

A 18 induló a medencében kezd a 76 kilométeres úszással, amit egy parkban teljesítendő 3600 kilométeres kerékpározás követ. Végül jön a 844 kilométeres futás. A tengerszint feletti magasság 1700 méter lesz, így némi oxigénhiányra is számítani kell. Az indulók közül potenciális ellenfél lehet az orosz Vladimir Matveev és a svéd Kristian Kristiansen. Szőnyi Ferencet ezúttal is párja, Menyhárt Szilvia kíséri, aki rendszeres segítője a versenyeken.

Idei terveiről elárulta: az egész évet annak szentelte, hogy októberben elindulhasson 2019 csúcsversenyén, a mexikói Leónban megrendezendő Decaultratri World Cup-on. Itt egy húszszoros ironmant szeretne megnyerni, és megkísérli megdönteni a litván Vidmantas Urbonas által még 1998-ban felállított 437:21:40 órás világcsúcsot. Október 5-én reggel 7 órakor rajtol el a verseny, melynek szintideje 28 nap.

Ezt a kihívást a Racemachine egyszer, még 2010-ben már teljesítette, sőt meg is nyerte, így immáron másodjára vág neki annak, ami saját bevallása szerint a legnehezebb verseny volt az életében. Ha sikerül elérnie a kitűzött célt, úgy az egyedüli sportoló lesz a világon, aki kétszer is teljesített hússzoros ironman, azaz dupla deca versenyt.