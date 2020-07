Elindult a strandszezon a birkózóknál, az országos bajnoki sorozat első állomását Esztergom-Kertvárosban, az Öböl Music Beachen rendezték szombaton az U14-es, az U18-as és a felnőtt korosztály számára.

A 2000-es évek elején hivatalos szakággá vált strandbirkózás, mint ismert, bekerült a 2022-es és a 2026-os ifjúsági olimpia műsorára, s a szándék szerint a 2024-es párizsi ötkarikás játékok bemutató programjában is részt vehet.

Ha nem is kánikulában, de kezdetét vette az idei strandbirkózó-szezon. Az ob-premieren számos hazai klasszis, sok válogatott versenyző „kirándult át” a szőnyegről a homokra. Az Eb-ezüstérmes, kétszeres U23-as Európa-bajnok Németh Zsanett a tavalyi dohai Strandvilágjátékok második helyével már bizonyította rátermettségét ebben a szakágban is, a papírformának megfelelően meg is nyerte a felnőtt nők +70 kilósainak küzdelmét.

Eggyel lejjebb, 70 kilóban az Eb-3., s szintén U23-as kontinensbajnok Galambos Ramóna diadalmaskodott, aki a rangadón nagy csatában múlta felül az ifjúsági olimpiai és junior Eb-ezüstérmes Szél Annát. A férfiaknál a 80 kilósok között az U23-as Eb-győztes, az idei Európa-bajnokságon második Lévai Zoltán maga mögé utasította a 11 fős mezőny többi tagját, a 90 kilósoknál pedig az örökifjú veterán világbajnok, olimpiai és vb-bronzérmes Hatos Gábor örülhetett a végső győzelemnek.

Megyénk versenyzői is elismerésre méltó teljesítményt nyújtottak, a két utánpótlás-korosztályban összesen három arany-, öt ezüst- és három bronzérmet nyertek a dorogi, esztergomi, táti és tatabányai fiatalok. Az ob-sorozat augusztus elsején Balatonfüreden folytatódik, majd augusztus 15-én a budakalászi Lupa Beachen végződik.