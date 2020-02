A TV2 Exatlonjában ismét az oroszlányi származású Arnold Classic-győztes fitnesszmodellnek, Kocsis Alexandrának kellett párbajoznia. Koloszár Enikővel végül egymásba kapaszkodva sírtak a pályán.

Az oroszlányi származású Exatlon-bajnoknak ez már a második párbaja volt, hiszen ő vívta a TV2 sportreality-jének első párbaját is ő vívta. Akkor Korok Fatimát ejtette ki. Kocsis Alexandrának a játék nem indult túl jól, ennek issza még most is a levét, a kezdeti kudarcok miatt ugyanis még mindig neki a legrosszabb a Bajnok csapatban a statisztikája, hiába vette fel sokkal jobban a ritmust az elmúlt hetekben.

Emiatt ő biztos résztvevője volt a párbajnak, amely előtt el is pityeredett a táborban. A tízszeres kick-box világbajnok, Mórádi Zsolt végül, a csapattagok véleményét is meghallgatva, és a csapatérdeket szem előtt tartva a következő leggyengébb játékost, Koloszár Enikőt küldte ellene párbajozni pénteken. A két lány között jó kapcsolat alakult ki a játékban, nem csoda, hogy az utolsó összecsapásukra összeölelkezve indultak el.



A lányok, ahogy az minden párbajnál szabály, négy-négy élettel vágtak neki a mindent eldöntő összecsapásnak, Enikőnek ráadásul egy medálja is volt. Végül hatszor futottak egymás ellen: egyszer Szandi veszített, Enikő viszont lehívta a medálját, így végül 5-1 arányban Szandi biztosította be a helyét az Exatlon játékában. A csata azonban nem csak fizikailag, hanem lelkileg is megviselte őket. Egymás nyakába borulva érzékenyültek el mindketten, miközben csapattársaik vigasztalták, dicsérték mindkettőjüket.

Szandi a párbaj után nehezen találta a szavakat. Mint mondta, nagyon nehéz csapattárs ellen küzdeni, és ezt lelkileg nagyon nehéz kezelni, megélni.

– Innentől kezdve remélem, hogy semmi sem tud megállítani – fogalmazott Szandi később. Tóth Dáviddal beszélgetve arról is mesélt, hogy az egész hete nagyon kaotikus volt, és igazi érzelmi hullámvasút volt maga a párbaj is. Azt, hogy mennyire megviselte mindez, jól mutatja, hogy kézremegve ért vissza a táborba is a nagy csata után. Csapattársainak azt mondta, hogy mostantól még jobban odateszi magát, miközben önkritikusan azt is megjegyezte, hogy az eddigi eredményével nem túl elégedett.

A következő terve a Bajnokoknak a Villa visszaszerzése a Kihívóktól hétfőn: a kényelmesebb, étkezések tekintetében is színvonalasabb szálláson ők eddig mindössze egy hetet tölthettek el, így nem csoda, hogy visszavágynak oda. Igaz, abban az egy hétben igyekeztek minél jobban kihasználni az adottságait. Szandi például még szépségnapot is tartott a lányoknak, házi készítésű kencékkel.