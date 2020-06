Szintet lépnek a dági röpisek, ősztől NB II-es csapatokkal veszik fel a versenyt

A Dág KSE férfi röplabdacsapata ősztől a nemzeti bajnokság második vonalában szerepel majd, miután elfogadta a Magyar Röplabda Szövetség (MRSZ) felkérését a magasabb osztályban való indulásra.

Ahogyan arról már beszámoltunk, a Tatabányai RSE felnőtt női röplabda-csapatát az országos szövetség felkérte az NB I.-es (másodosztályú) indulásra, de a vezetőség az ezzel járó anyagi terheket és az utánpótlás (a felnőttkeret játékosainak nagy része még utánpótlás-korosztályú) folyamatos fejlődését szem előtt tartva egyelőre nem vállalta a magasabb osztályú szereplést.

Az MRSZ azonban nemcsak a tatabányaiak, hanem a felnőttek között tavaly ősszel újrainduló és az előző szezont a megyeszékhely női együtteséhez hasonlóan az NB II.-ben töltő Dág KSE férfiegyüttese számára is felajánlotta a lehetőséget a magasabb osztályban való szereplésre.

Nem véletlenül: a dágiak „első nekifutásra” a második helyet szerezték meg a Nyugat „A” csoportban, majd a bajnokság kényszerű beszüntetése (majd lezárása) után a felsőházi rájátszásban is a második helyen álltak. A Dág elvállalta az itteni szereplést, az újrainduló bajnoki szezonban tehát már a másodosztályban indulnak Zirigh Balázs vezetőedző tanítványai. A döntés hátterébe Kiss Kálmán, a Dág KSE szakosztály-vezetője avatott be minket.

– A tavalyi újrakezdés után egyértelmű célunk volt, hogy minél hamarabb visszakerüljünk a második vonalba, így számunkra egyértelmű volt, hogy élünk a felkínált lehetőséggel. A legnagyobb problémát jelenleg a csarnokunk jelenti. Az országos szövetség korábban a pálya oldalát nem találta megfelelőnek, ezt megoldottuk. Jelenleg a csarnok magassága jelent gondot, de miután mindenképpen saját közönségünk előtt szeretnénk játszani, azon vagyunk, hogy ezt a problémát is a lehető leghamarabb orvosoljuk – érzékeltette a feljutás felett érzett örömöt és az ezzel járó kihívásokat a szakosztályvezető.

– Az utánpótlásunk kedden kezdte meg az edzéseket, egyelőre szabad téren, a jövő hónaptól szeretnénk teremben folytatni a munkát. A felnőttek még pihennek, illetve néhányan már készülnek a közelgő strandröplabda-szezonra. Zirigh Balázs 8-10 hetes felkészülést kért számukra, ha kiderül, mikor kezdődik a következő szezon, visszaszámolunk és onnantól kezdve a felnőttcsapat is megkezdi a tréningeket. A keretünk is erősödik, amellett, hogy az előző szezonbeli csapat együtt maradt, Kecskemétről két utánpótlás-válogatott játékos, a feladó Gyurkó Márton és a négyesütő Kara Zsombor, míg a nagy rivális KISTEXT-től a center Sow Ábrahám érkezik hozzánk. Eddig sem volt rossz csapatunk, ősztől remélhetőleg még jobbak leszünk – mondta bizakodva a szakember, hozzátéve, hogy a dági röplabda-legenda, Oszuska Zoltán továbbra is szponzorálja az egyesületet.

– A bajnokság mellett a Magyar Kupában is indulunk. Az előző szezonban az ország egyik legjobb csapatának számító Kecskemét ellen búcsúztunk a nyolcaddöntőben, a következőben tovább szeretnénk lépni. Úgy gondolom, hogy hazai pályán, fanatikus közönségünk előtt bárki ellen okozhatunk meglepetést. Ezúttal nemcsak vendégül látni, hanem legyőzni is szeretnénk egy élcsapatot. A második csapatunk, amely kizárólag dági játékosokból áll és az előző szezonban a Budapest-bajnokság I. osztályában a nyolcadik helyen végzett, ősztől már az NB II.-ben indul, így előreláthatóan minden héten lesz bajnoki meccs Dágon. A legfontosabb, hogy példát mutassunk a helyi fiataloknak, emellett, mint a két legmagasabb osztály egyetlen amatőr csapata, bizonyítani szeretnénk, hogy úgy is lehet jó röplabdát csinálni, ahogy mi végezzük a dolgunkat Dágon… – zárta szavait Kiss Kálmán.