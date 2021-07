Ezek a fotók minden tatai szívét megdobogtatják Szilágyi Áronról és a társairól

A magyar vívó válogatott, soraiban Szilágyi Áronnal és Siklósi Gergellyel először és utoljára állt össze közös fotókra Tatán, egy igazán impozáns helyszínen.

Magyar idő szerint szerda hajnalban bejutott a négy közé a magyar kardcsapat a tokiói olimpián, ahol az olaszok ellen alulmaradva a bronzért folytatják majd a küzdelmet. Szatmári András, Decsi Tamás, Gémesi Csanád, az immár háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi Áron, valamint a teljes keret alig több mint két hete még Tatán készült az ötkarikás játékokra, és itt készültek el a keret csapatfotói is, méghozzá nem is akárhol: a felújított Esterházy-kastélyban. Természetesen itt volt az első olimpiáján ezüstöt szerző Siklósi Gergely is.

Lássuk először gyorsan a szerda hajnali friss híreket. Ahogy a Magyar Vívó Szövetség írja, végig vezetve aratott magabiztos győzelmet a magyar férfi kardcsapat az olimpiai negyeddöntőben az Egyesült Államok ellen. Az eredmény alakulása: Magyarország-Egyesült Államok 45:36 (Szatmári András +6, Decsi Tamás +5, Szilágyi Áron -2). Magyar idő szerint 6:40-kor jött az elődöntő.

Itt drámai körülmények között szenvedett kéttusos vereséget a magyar férfi kardcsapat Olaszország ellen. Sokáig vezettek a fiúk, de a nyolcadik meccsen fordítottak az olaszok, és a szenzációsan vívó Szilágyi balszerencsés tusokkal végül alulmaradt. Az eredmény alakulása: Magyarország-Olaszország 43:45 (Szilágyi Áron +6, Decsi Tamás -1, Szatmár András -7). A bronzért a németekkel játszanak majd a magyarok, 11:30-tól.

És akkor most térjünk vissza a tatai eseményekre. Három nappal a Tokióba utazásuk előtt tartott nyílt edzést a vívóválogatott Tatán, ezt követően pedig a közelmúltban felújított Esterházy-kastélyba ment a válogatott és a stáb az edzőtáborból. Ahogy a hunfencing.hu írja, az impozáns kiskastély szobáiban készültek el a csapatfotók. A kertben pedig összeállt a teljes olimpiai küldöttség, talán először és utoljára idehaza.

– Ezúton is szeretnénk megköszönni az Esterházy-kastély vezetőinek a rendkívüli házigazda szerepét. Amellett, hogy szívélyes és kedves vendéglátást kaptak válogatottjaink, a fotózás „kellékeként” használhattuk a több évszázados bútorgyűjteményeket, mi több, az érdeklődőknek alkalmi idegenvezetést is biztosítottak – fogalmazott a szövetség.

S hogy miért volt különleges a csapatfotózás a helyszíne mellett? A sportág íratlan szabályainak megfelelően a fegyvernemek külön edzettek, a 10-12 hetes olimpiai felkészülés alatt gyakorlatilag nem volt olyan alkalom, hogy egy fedél alatt lett volna a teljes vívócsalád. Most, nem sokkal az indulás előtt, Tatán sikerült megtalálni ezt a lehetőséget, összekötve a csapatfotózással, illetve egy utazás előtti utolsó, közös ebéddel.

Egy kis érdekesség még a sorban harmadik olimpiai aranyával sporttörténelmet író Szilágyi Áronról, aki elmondta, a feleségének mindig igaza van, ezt bizonyítja a győzelme is. Ahogy az NSO-nak fogalmazott: