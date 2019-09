Szerződést hosszabbítottak a komáromi floorballosok szponzorukkal

Örömteli hírekről számolt be ifjabb Galambos Tamás, a Szőnyi Palánkdöngetők Körének elnöke a Pingvin Étteremben tartott sajtótájékoztatón.

Évek óta hagyomány, hogy augusztus végén tájékoztatja a vezetőség a szurkolókat és a lakosokat a jövendőbeli célokról és tervekről. Örömteli hírekről számolt be sajtótájékoztatón a minap ifj. Galambos Tamás, a Szőnyi Palánkdöngetők Körének elnöke.

– A komáromi floorballos lányok nem találtak legyőzőre a franciaországi EuroFloorball Cup Challengen, így jövőre utazhatnak a 2020-as EuroFloorball Cupra a legjobbak közé – mondta el az elnök. Hozzátette: az egyesület életében ez egy nagyon szép és egyedülálló siker. Ifj. Galambos Tamás azt is bejelentette, hogy jelentős változás lesz a magyar férfi felnőtt bajnokság lebonyolításában.

– Egy olyan lehetőség adódott, hogy az első számú csapatunkkal a 2019/2020-as szezonban egy IFL (International Floorball Liga) elnevezésű bajnokságban szerepelhetünk – emelte ki az egyesület vezetője. Kitért arra is, hogy a komáromi együttes mellett még két hazai, három szlovén és három osztrák csapat mérkőzik majd meg az elsőségért. – Ennek köszönhetően színvonalas mérkőzéseket tekinthetnek majd meg a szurkolóink a városi sportcsarnokban – tette hozzá.

A vezetőség bízik abban, hogy a játékosok és az edzők is profitálhatnak ebből. Az esemény emellett lehetőséget biztosított arra is, hogy névadó szponzori szerződést hosszabbítson a Desef Silver Security Kft. az egyesülettel. Ifj. Galambos Tamás elmondta, hogy a komáromi önkormányzat mellett a Desef Silver Security Kft. a legnagyobb támogatójuk, amely az első számú felnőtt csapat névadója is egyben. Szép-Szögi László, a cég ügyvezetője a szerződéshosszabbítással kapcsolatban elmondta, hogy egy sikeres komáromi csapatot és annak utánpótlását mindig is öröm támogatni és ezt meg is kell tenni.