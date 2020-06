Szebbé varázsolják a környéket az OSE Lions szurkolói

A Malom-tó környékére ültetett több mint száz facsemete locsolását is elvállalták az oroszlányi férfi kézilabda szurkolói és önkéntes segítői.

Környezetszépítésbe fognak az OSE Lions élvonalbeli férfi kosárlabdacsapatának szurkolói. Mint azt a klub hivatalos honlapja hírül adta, olyan munkálatok elvégzését vállalják, melyekkel Oroszlányt szebbé, rendezettebbé tehetik. Az OSE közössége, szurkolói, dolgozói, játékosai és szüleik első lépésben szombaton, az oroszlányi kosárlabdázás újjászületésének 30. évfordulóján a vasútállomásnál található Felső-tó medrének kaszálását végzik majd el.

Csaknem kéthektárnyi területen tisztítják ki a tó medrét, ezért kérik, aki teheti, jöjjön segíteni fűkaszával, gereblyével vagy talicskával. Az önkéntes munkára hívják azokat a diákokat és barátaikat is, akik közösségi szolgálatukat szeretnék teljesíteni. A Felső-tó kaszálása mellett a város másik tavának környezetét is gondozzák. Tavaly ősszel a Malom-tó környékére ültetett több mint száz facsemete locsolását is elvállalták, mely heti rendszerességgel 4-5 órát vesz majd igénybe.