Már négyévesen leckéket vettek a tatabányai úszóbajnok Jackl-lányok

A Jackl lányok úszásban és tanulmányaikban is jeleskednek. Sikereikről édesanyjuk mesélt, aki azt is megosztotta velük, hogy a fiatalok keményen, heti öt alkalommal edzenek.

– Mivel kezdődött a nővérek víz iránti szeretete?

– Négyévesek voltak a lányok, amikor úgy döntöttünk, hogy elvisszük őket az uszodába. Először egy kéthetes tanfolyamra írattuk be őket azért, hogy megtanuljanak úszni és ne féljenek a víztől. Kocsis Mártának és az oktatóknak rövid időn belül feltűnt a lányok tehetsége, ezért további órákra invitált minket. Jelenleg is ő az edzőjük, aminek nagyon örülünk, hiszen neki köszönhetjük a sportág iránti elkötelezettségüket, szeretetüket.

– Mi volt a legkiemelkedőbb eredményük?

– Szerencsére mióta elkezdték, nagyon sok hazai és nemzetközi versenyen vettek részt. Nikinek, az idősebb testvérnek a legkiemelkedőbb eredményei: Országos Bajnokságokon váltó csapattagként dobogós helyezések, egyéniben pedig az ugyanezen a megmérettetésen mell- és hát­úszó számokban tudott döntőzni. Az úszóranglistán általában az első tíz-húsz gyermek között volt mindig, sok aranyjelvényes ideje van. Míg húga, túlzás nélkül a korosztályának a legjobbika és az idősebbek között is megállja a helyét. Az elmúlt három esztendőben szinte minden egyéni számban győztesként diadalmaskodott a hazai bajnokságon. Egyéni számok mellett pedig a váltó tagjaként is nyert már számtalanszor. 2017-ben hét országos egyéni bajnoki címet tudhat magáénak, emellett egy második és egy negyedik helyezést is sikerült bezsebelnie. A következő évben is fantasztikus eredményeket ért el, hiszen akkor is hét országos egyéni bajnoki címet és egy országos csúcsot döntött 200 méter pillén. Tavaly ismét hét országos egyéni bajnoki cím tulajdonosa lett, valamint két újabb országos csúcsot döntött, 200 méter pillén és 400 méter vegyesen. Idén erre már nem volt lehetősége, hiszen elmaradtak a koronavírus-járvány miatt.

– Legutóbb milyen eredmények születtek?

– Vivinek a hosszú hétvégén sikerült egy régiós versenyen egy újabb országos csúcsot úsznia 400 méter vegyesen. Ahol Késely Ajna 2013-ban felállított csúcsát döntötte meg.

– Melyik verseny volt felejthetetlen számukra és miért?

– Viviennek egyértelműen az országos bajnokságok, hiszen ott szakadatlanul nyújt kiemelkedő teljesítményeket. Testvérének pedig az első külföldi megmérettetése volt, melyről több éremmel térhetett haza.

– Heti hány órát töltenek edzéssel?

– Ez leginkább a felkészülési időszaktól függ. Alapvetően heti öt edzésük van, minden nap délután két óra úszás és fél – háromnegyed óra nyújtás vagy erősítés. A felkészülési időszakban ehhez jönnek még a reggeli edzések, heti kétszer másfél óra, valamint az edzőtáborok, ahol napi két úszóedzésük van.

– Milyen időközönként járnak versenyekre?

– A pandémia előtt sűrű volt a program, szinte minden második hétvégén ott voltunk valamilyen megmérettetésen. Hol külföldön, hol az ország túlsó csücskében. Ez március óta eléggé megváltozott. Nagyon kevés a versenyzési lehetőség, ha pedig rendeznek versenyeket, akkor azt zárt kapuk mögött teszik, szülői jelenlét nélkül.

– Érték már őket olyan negatív impulzusok, ami után úgy döntöttek, hogy inkább feladják?

– Számtalanszor nyertek, de persze volt, hogy egy-egy verseny nem úgy alakult, ahogy elképzelték, de a kudarcot is meg kellett tanulniuk kezelni. Vivien egy rosszul sikerült megpróbáltatás után is még keményebben edzett, mert rendkívül kitartó és elszánt. Minden nap ott van az edzéseken és szorgalmasan dolgozik, hogy megvalósítsa az álmát. Nővérében már igen, ő egy évet ki is hagyott emiatt. Azalatt az idő alatt kipróbált más mozgásformát is, de végül visszament úszni. Jelenleg is azon dolgozik, hogy újra formába lendüljön és egyre jobb lehessen.

– Mennyiben befolyásolja az úszás a tanulmányaikat?

– Semennyiben, mind a ketten sikeres felvételt nyertek a gimnáziumba. Számos tanulmányi versenyen vesznek részt. Sokan úgy gondolják, hogy a sportolás a tanulás rovására megy, az edzések miatt nincs idő tanulni, de ez nem így van. Hamar kialakult a napi rutinjuk, könnyen tanulnak, és a rendszerességnek köszönhetően megtanulták hatékonyan beosztani az idejüket. A versenysport a mindennapokban is segít, céltudatosságra neveli őket.

– Ha egy picit a jövőbe tekintenek…

– Mindketten diplomát szeretnének. Külföldön folytatnák a tanulmányaikat. A rangidős testvér a lexikális tudásának bővítését vette célul, míg húga lázasan készül arra, hogy kijusson az ifjúsági és a felnőtt Olimpiára.