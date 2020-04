Számos kérdőjel a TSC-Geotech versenyidényében

Március közepén a Tatabányai Sport Club elnöke – a központi döntéseket követve – elrendelte az egyesület valamennyi létesítményének és pályáinak a lezárását. Azóta csendesek a futópályák és a futófolyosó is.

A fertőzésveszély miatt ezeket a rendelkezéseket szigorúan betartja a TSC-Geotech atlétikai szakosztálya is. A szakosztály vezetőedzőjével, Salamon Zoltánnal a kialakult helyzetről, illetve következményeiről beszélgettünk. – Erre a tiltásra senki sem tudott felkészülni – mondta a szakvezető. – Edzőkollégáimmal igyekeztünk minél hamarabb olyan tréningprogramot írni, összeállítani, amelyet versenyzőink otthon el tudnak végezni.

Akik családi házban laknak, valamivel könnyebb dolguk van, hiszen legalább kinn dolgozhatnak a kertben. A társasházban lakóknak pedig azt javasoltuk, hogy a Csónakázó-tó, illetve a Turul környékén, a terep adta lehetőségekhez mérten, végezzenek szabadtéri mozgásokat, valamint a lakásban edzenek. Salamon Zoltán azt is elmondta, hogy a szertárból, aki igényelte, felvehetett kézi súlyzókat, gumiszalagokat vagy úgynevezett egyensúly párnákat.

– Sportolóinktól azt kértük, vezessenek edzésnaplót, pontosabban az alapján gyakoroljanak – emelte ki a vezetőedző. – És lehetőség szerint minél kevesebb időt töltsenek az otthonuktól távol. Az már látható, hogy a világversenyek jó része biztosan elmarad. A nemzetközi szövetség már törölte is a júliusi junior vb-t. Aztán az olimpiát is elhalasztotta. Az ötkarikás játékok után lenne a felnőtt Európa-bajnokság, ennek megrendezéséről még nem született döntés. De nagy a valószínűsége, hogy azt is „átdátumozzák”.

– A hazai korosztályos bajnokságok is mind sérülnek – jegyezte meg Salamon Zoltán. – A mezei országos bajnokság már elmaradt. Erősen kérdőjeles a májusra kiírt országos váltóbajnokság megtartása is. A diákolimpiai megyei és országos döntői is májusban-júniusban lennének. De hogy lesznek-e…? A junior vb-t 2021-re tették át. Erre már „kvótát” szerzett Áts Viktória, és jó eséllyel pályázott a kiküldetésre Misák Dominika, továbbá Gerics Roland. A felnőtt Eb-n pedig Lesti Diána képviselhette volna színeinket. Emellett az anyagiak sem mellékesek. Jelenleg nincsenek tagdíjbevételeink, nem tudjuk mi lesz az eredmény alapú szövetségi támogatásokkal, valamint a MASZ sportágfejlesztő támogatásával. Sok a bizonytalanság.