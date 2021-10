„Sváb rangadó” lesz az megyei első osztályban

Lesznek háromesélyes, és egyértelműnek tűnő párharcok is a hétvégén a megyei első osztályban.

A 11. fordulóval folytatódik a megyei első osztály hétvégén. A listavezető Zsámbék hazai pályán fog majd szerepelni, méghozzá a Környe lesz az ellenfél. Gulyás Tamás csapata egy hosszabb nyeretlenségi sorozatot zárt le az előző hétvégén, miután hazai pályán emberhátrányban nyert 2-1-re a Nyergesújfalu ellen. A Zsámbék eddig mind a kilenc mérkőzését megnyerte, és a tizedikre pályázik.

A Nyerges­újfalu igen rossz formát mutat az elmúlt hetekben, bár ennek szerves része az, hogy rendkívül sok sérült van Darabos Gábor keretében. A Nyerges az utóbbi három mérkőzését egyaránt elvesztette, ráadásul ezeken tizenhárom gólt kapott összesen. A vendégek egy remek rajtot követően a harmadik helyen állnak, két héttel ezelőtt épp azt a Környét verték, amely legyőzte a Nyergesújfalut. Igen nagy különbség mutatkozik a Nagyigmánd és a Koppánymonostor között. Míg a hazaiak a sereghajtó pozícióban tanyáznak, addig a Koppánymonostor a második. Az előző hétvégén a hazaiak nyolcat kaptak, a vendégek tizenegyet rúgtak, így nehéz elképzelni más végeredményt, mint egy kiütéses lila-fehér sikert.

Ennél jóval szorosabb lehet a sváb rangadó, ahol a Kecskéd fogadja a Vértessomlót. A két csapat régóta baráti viszonyt ápol egymással, akár a játékosok, akár a szurkolótábor, de mindig komolyan veszik az egymás elleni találkozót. Ez most sem lesz másképp, ráadásul az elmúlt évektől eltérően jelenleg a Vértessomló áll előrébb a tabellán, bár csak egy ponttal. A Kecskéd emlékezetes módon az előző körben 11-0-ra kapott ki, ami miatt biztosan ég a bizonyítási vágy a játékosokban, míg a Vértessomló nem panaszkodhat: az utóbbi két héten két nagyon fontos győzelmet aratott a csapat, így egy teljesen háromesélyes derbi vár ránk.

Hasonlóan háromesélyes mérkőzésre van kilátás Vértesszőlősön is, ahová a Tát látogat. A két alakulat között mindössze három pont a differencia, ráadásul közös pont az is, hogy mindketten megmutatták már, hogy tudnak jól is játszani, de azt is sikerült bebizonyítani, hogy rosszul is. Az Esztergom és a Tata is ezt szeretné egymás ellen, hiszen mindkét gárda vereséget szenvedett az előző körben. A pontkülönbség így is jelentős a vendégek javára, tizenkét egységgel szerzett többet eddig Wéber Roland alakulata. A hétvégén a Sárisáp a szabadnapos.