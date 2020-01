Sváb Kupa: a kicsiknél és a felnőtteknél is Kecskéd vezet

Környén rendezték meg a Sváb Kupa teremlabdarúgó torna 18. sorozatának második állomását.

A Sváb Kupa január 25-i szombati fordulóján az utánpótlás csapatoknál nem, de a felnőtteknél „bejött” a hazai pálya előnyének elmélete. Az U9-es korosztályúak között ismét 100%-os teljesítménnyel aratott fordulógyőzelmet a Kecskéd, miután a házigazdákat 4-0, a Tatabányai Vasast 4-1, a Vértessomlót 14-0 arányban múlták felül.

A somlói gárda ezúttal is cserejátékosok nélkül érkezett, s miután a Vasastól (7- 0) és a Környétől (5-1) is kikaptak, pont nélkül, a negyedik helyen zárták a fordulót. Az elmúlt héten a Környének, ezúttal a megyeszékhelyi együttesnek jött ki jobban a lépés, az egymásközti mérkőzés is a Vasas 2-1-es győzelmével zárult, így ebben a fordulóban ők végeztek a második, míg a vendéglátók a harmadik helyen.

Igazán forró hangulatú és izgalmas meccseket hozott a délután a felnőtteknél, a hazaiak nyitásként 5-3-ra lépték le a Vértessomlót, majd a Kecskéd ellen már 2-0-ra is vezettek, az ellenfél azonban egy idő után összekapta magát és egalizált. Bár még egyszer átpattogott a kecskédiek gólvonalán a labda, a spori nem adta meg, így maradt végeredményként a 2-2.

Mivel a várgesztesiekkel is 1-1-es döntetlent játszottak a házigazdák, 5 ponttal az élen végeztek, miután az elmúlt évek folyamatos kupagyőztese, a Kecskéd hiába verte 5-0-ára a gesztesieket, a Vértessomló ellen botlott, és 4-3-as vereséget szenvedett el. Bár a fordulóban szerzett 4 pontja csak a második helyhez volt elegendő, összesítésben továbbra is az élen áll a Kecskéd. Bővelkedett fordulatokban a két szomszédvár, a Vértessomló – Várgesztes mérkőzése, időnként még a szurkolók is nehezen követték, éppen kinek áll a zászló.

A Somló nyitott góllal, aztán az ellenfél nemcsak kiegyenlített, de fordított is, majd a somlóiak zárkóztak fel sikerrel és vették át a vezetést, ámde kicsivel később a Várgesztesnek ismét sikerült egalizálnia, majd a meccs végéhez közeledve megszerezte az utolsó, a 4-3-as győzelmüket eredményező gólját, ami egyben a forduló harmadik helyére is repítette a csapatot. Folytatás február 1-jén Kecskéden, majd zárás egy héttel később Várgesztesen.