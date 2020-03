A koronavírus miatt elmarad az Ose Lions bajnoki mérkőzése, a Tatabánya EHF Kupa meccseit elhalasztották és Suhajda Szilárd expedícióját is lefújták.

A kormány által kihirdetett vészhelyzet nagyban befolyásolja és korlátozza a megyei sportéletet is, hiszen több egyesületünk játszik sportágának első osztályú bajnokságában.

Az Ose Lions kosárcsapatának már az előző hazai mérkőzését is érintették a bevezetett óvintézkedések, amely miatt a Paks ellen zárt kapuk mögött kellett játszani bajnokijukat. A csapatot azonban így sem hagyták cserben fanatikus szurkolói, akik a zárt kapuk ellenére is megjelentek a csarnoknál és a vészkijáratból buzdították a csapatot.

Azóta a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének Versenyirodája arra kérte a bajnokságban szereplő csapatokat, hogy nyilatkozzanak, részt vesznek-e a soron következő mérkőzésen. Az Ose Lions vezetősége a játékosokkal egyetértésben úgy döntött, hogy nem utazik el a csapat a szombati PVSK-VEOLIA elleni mérkőzésre. A bajnoksággal kapcsolatos végső döntés kedden születhet meg, akkor az MKOSZ elnöksége és a klubok képviselői tartanak egyeztetést.

Nem csak az oroszlányi kosárlabdázókat, a tatabányai kézilabdázókat is érintik a bevezetett óvintézkedések, hiszen a Grundfos nem csak a hazai bajnokságban, de az EHF Kupában is vitézkedik. A koronavírus-járvány miatt április 12-ig szünetelnek az európai kézilabdakupák, a kontinentális szövetség (EHF) pénteki döntése értelmében, amely öt magyar csapatot is érint.

A férfi EHF Kupa csoportkörének ötödik és hatodik fordulójára sem kerül sor márciusban, vagyis a Grundfos Tatabánya KC egy későbbi időpontban utazik a spanyol BM Logrono La Rioja csapatához, és máskor fogadja Győrben a német Füchse Berlint. Erről a klub hivatalos oldalán is tájékoztatta a szurkolóit.

Kedves Szurkolók,a csapatunk márciusi EHF Kupameccsei mind elhalasztásra kerülnek a koronavírus-járvány mielőbbi…

Suhajda Szilárd első magyarként elérte a 8661 méter magas K2 csúcsát a Himalájában. Azóta Szilárd újabb expedícióra készült, egészen pontosan szeptember óta, amelynek célja a Nepálhoz tartozó 8463 méter magas Makalu palack nélküli megmászása lett volna. A sok készülődés ellenére azonban Nepál turisztikai minisztere közleményt adott ki, miszerint a tavaszi mászószezon minden expedícióját törölni kényszerülnek.

Tavaly szeptember óta készülünk a Nepálhoz tartozó 8463 méter magas Makalu palack nélküli megmászására, a járványügyi…

Suhajda Szilárd Facebook-oldalán számolt be az expedíciója törléséről, amelyről posztjában azt írta, hogy szomorú, hogy az expedíció a felkészülési hajrában “már be is fejeződött”, de megértik, elfogadják és felelősségteljes döntésnek tartják az expedíciók szüneteltetését.

