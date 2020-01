A Strázsa-hegyre kocogtak újévkor a dorogi futók

Immár negyedik alkalommal kezdték sportosan a Dorogi Futókör Sportegyesület tagjai és szimpatizánsai az új évet.

A Buzánszky Jenő Labdarúgó Stadion előtt gyülekezett harminc futó, hogy elinduljon egy laza, 10 kilométeres újévi szerencsehozó kocogásra a Strázsa-hegyre.A résztvevőket Sárdi Tamás, a Dorogi Futókör egyesület elnöke köszöntötte, majd egy rövid bemelegítés és a teljesítményt mérő okosórák elindítása után kezdetét vette a jókedvű futás.

A tempó lassú, beszélgetős volt, az egyesület tagjain kívül sok új érdeklődő is részt vett a rendezvényen. Az időjárás is kedvezett a résztvevőknek, hiszen napos, derült időben teljesíthették a kitűzött a távot. Az útvonal ezúttal is a Strázsa-hegyre vezetett. Ott egy kis pihenő és fotózkodás után a csapat közösen visszaindult a stadionba, ahol mindenkinek jólesett a forralt bor és forró tea a hűvösben való futás után.