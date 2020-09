Stadionbejárás és sorversenyek is várták a Futball éjszakája résztvevőit Esztergomban

Esztergomban megtartották a Futball éjszakáját, mely alkalmából a sportcentrum újra megtelt élettel. Az érdeklődők több helyszín színes programjai közül válogathattak.

A koronavírus-járvány második hulláma nem kíméli a sportrendezvényeket sem és bár volt olyan klub, amelyik lemondta a programokat, Esztergomban ugyanakkor kitartottak, és a sportcentrum újra megtelt élettel a Futball éjszakáján. A regisztrációt követően több helyszín közül választhattak az érdeklődők. Az aulában például úgynevezett történeti kiállítás, színező és csocsó is várta a gyermekeket és a felnőtteket, de stadionbejárásra is lehetett jelentkezni, illetve azt is megtudhatták, hogy kicsoda Hajdányi Gergő, illetve hogy játékosmegfigyelőként pontosan miben is merül ki az ő munkája.

A palánkos pályán a szabad focizás és a sorversenyek zajlottak felváltva, a kézilabda-méretű játéktéren kispályás bajnokságot bonyolítottak le. A résztvevők között számos ismerősre figyeltem fel, volt, akit a humora alapján ismertem csak meg. Az egyik csatár ráadásul még annyira Szoboszlai-lázban égett, hogy megpróbálta leutánozni a válogatott játékos pontrúgását. Pechére a labda nem csak a pályát, hanem a sportkomplexumot is elhagyta, majd az egyik lakóház udvarán állt meg. Társai nemhogy nem dicsérték meg, hanem szemére is vetették: „nem te leszel az új Szoboszlai”.

A nagy műfüves pálya 11-es rúgó, illetve dekázó versenynek is otthont adott, míg a centerpályán az U17-es esztergomi labdarúgók, illetve a Dunakanyar SE csapata mérkőzött meg egymással. Mindezt pedig a felnőtt megyei elsőosztályú gárda villanyfényes bemutatóedzésével fűszerezték meg, így elmondhatjuk, hogy ismét eseménydúsan telt a nap az FC Esztergom otthonában. A Futball éjszakája nevű hagyományteremtő rendezvényt Tatán is megrendezték volna, ám mivel a sportklub egyik tagjánál kimutatták a fertőzést, így a tataiak lemondták a programot.