A szeretet ünnepe alkalmából megyénk sportolói, edzői árulták el, hogy mi lenne számukra a legnagyobb karácsonyi ajándék a feldíszített fa alatt.

A négy hetes adventi készülődés alatt ráhangolódhattunk az ünnepekre. Ünnepi díszbe öltöztek tereink, utcáink, a gyerekek levelet írtak a Jézuskának kívánságaikról, az angyalok meghozták a karácsonyfát, a konyhában pedig szokás szerint nagy volt a sürgés-forgás. Az év végi hajtásban pedig semmi sem esik annál jobban, mint a családdal közösen, szeretetben ünnepelni. Arra voltunk kíváncsiak, hogy megyénk sportolói, edzői, ha egyet kívánhatnának karácsonyra, vagy a feldíszített fa alá, akkor mi lenne az, ami örömet okozna számukra.

Kovács István a megye I-ben szereplő Tatabánya SC csapatkapitánya a legjobban az osztálylépésnek, vagyis az NB III-as szereplésnek örülne, mint legjobb karácsonyi ajándék. Mondhatnánk, hogy ez az ajándék már félig kész, hiszen a Tatabánya a téli szünetben, az őszi szezon után magabiztosan vezeti a tabellát és ha folytatja a megkezdett utat, akkor jövőre újra osztályozót játszhat, hogy kiharcolja a profi ligában való részvételt.

Szőnyi Ferenc, a komáromi vasember nemrégiben tért haza Mexikóból, ahol történelmet írt, hiszen első sportolóként másodjára is teljesítette a hússzoros ironman versenyt, ahol 4520 kilométerrel birkózott meg. Mint mondja, ahogy telnek az évek, az egészség egyre többet ér, egy jó kis wellness nagyon jól esne a fa alá.

– 19 éves a hűséges autóm, nem segít már rajta a generál, ha egy szponzor egy ifjabb, ha nem is új változattal meglepne, az boldog karácsony lenne. Persze egy kis békesség, minél nagyobb körben és szeretetben – mondta a vasember.

Vladan Matics a tatabányai kézilabdázók sikeredzője a téli szünetre dobogós helyre vezette csapatát és az EHF-Kupában is csoportkörben karácsonyozhat a gárda. A mester karácsonyi kívánsága igazán megható és szívszorító:

„márciusban elhunyt az édesanyám és az lenne az igazi öröm, ha őt vissza tudnám hozni, hogy több időt tölthessünk együtt”

Harsányi Gergely korábbi válogatott kiváló kézilabdázó, az NB II-es Tatai AC játékosa számára a család a legnagyobb kincs és ajándék. Gergő az ünnepi fa elé nem kíván egyebet, mint, hogy családjával közösen, szeretetben és boldogságban élhesse meg az ünnep szépségét, hiszen ez a legnagyobb ajándék a világon.

Schön Martin már húsz éve művész-kerékpározik és versenyez a Bokodi Sportegyesületnél. Martin tizenhatszoros magyar bajnokként igazán eredményes évet zárhatott. 2019-ben megnyerte a Kelet-Európai Kupasorozatot, harmadik lett a világkupa bokodi fordulóján, a világkupa összesítésben pedig negyedik lett. Karrierje legnagyobb sikere pedig a világbajnoki 4. hely volt most december elején Svájcban. Így Martin lett az első magyar, aki világbajnokságon legjobb négy közé jutott.

A bokodi kerékpárzsonglőr számára igazán nagyszerű karácsonyi ajándék lenne, ha sportága csatlakozhatna az olimpiai sportok közé és ott is megmutathatná tudását. Edzői pályafutását is építeni kezdte már, hogy az utánpótlás útját egyengesse. Ezzel kapcsolatban is megfogalmazta karácsonyi kívánságát:

– Trénerként egy olyan képességet kérnék, amivel át tudom adni a gyerekeknek a kitartásomat, elszántságomat és hitemet, mert úgy gondolom, hogy ezek döntően befolyásolják azt, hogy egy sportoló meddig jut el a pályafutása során – mondta.