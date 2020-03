A komáromi sportlövő már az otthoni gyakorlásra is felkészült a vírus miatt

Sokan már csak otthoni vagy szabadtéri edzésekkel tudják formában tartani magukat, a komáromi válogatott sportlövők számára viszont még nyitva maradt egy kiskapu. A 17 éves, felnőtt Eb-bronzérmes Bajos Gitta azonban lélekben már mindenre felkészült.

A koronavírus-járvány miatti korlátozások után sok helyen már nincs lehetősége a sportolóknak normál körülmények között edzeni. A komáromi sportlövőknek még megadatik ez a lehetőség, persze szigorú szabályok között. A Finomító SLK 17 éves, 50 méter fekvő számban felnőtt Eb-bronzérmes puskás versenyzője, Bajos Gitta a napokban még ellátogathatott megszokott bázisára.

– A megállapodás szerint a válogatott sportolók még használhatják a komáromi lőteret, de szigorúan csak egyesével. Maximum két és fél óráig gyakorolhatunk, aztán váltjuk egymást úgy, hogy sokszor még az ajtóban sem találkozunk. Konditerembe természetesen már nem járunk, az erősítést mindenki otthon oldja meg – tudtuk meg a versenyzőtől.

Egy hónappal ezelőtt persze még a sportlövők sem számítottak erre a forgatókönyvre, a válogatott nemrégiben még Lengyelországban szerepelt a 10 méteres Európa-bajnokságon, a felnőtt női mezőnyben induló Bajos Gitta pedig már készült az indiai világkupára.

– A világkupát sajnálom, szerettem volna Indiába utazni, még sosem jártam ott – persze, nem ebben a helyzetben vágytam oda. Semmit sem tudni arról, hogy hol és mikor lesz a következő verseny. Nekem ráadásul most kellene érettségizni, még ha viszonylag hamar rendeződnének is a dolgok, félő, hogy nagyon összecsúsznak a kötelezettségek. Magántanuló vagyok, most délelőttönként én is kapom és csinálom a házi feladatokat. Most ugyanazok a feltételeim, mint a többieknek. Ha végzek, megyek lőni.