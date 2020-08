Sokáig vezetett, végül egy pontot csent el a Dorog a listavezető otthonából

A Dorogi FC bravúros nyíregyházi döntetlennel folytatta szereplését az NB II.-ben.

Jobban kezdték a meccset a vendégek, mely a 24. percben érett góllá: Mészáros indításával Girsik lódult meg baloldalt, majd 10 méterről védhetetlenül lőtt a kapu jobb felső sarkába. A folytatásban rákapcsolt a Nyíregyháza, ám félidőben így is maradt a dorogi előny. A második játékrészben néhányszor Mursitsnak is kellett védeni, ám a hajrában érkezett az egyenlítés: Györgyi bal oldali szöglete egy védőről lepattant, Fodor pedig öt méterről a kapu jobb felső sarkába bombázott. Az eredmény már nem változott, ám a Dorog így is megfosztotta makulátlan mérlegétől a Nyíregyházát.