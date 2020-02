Sipos Adrián volt a legjobb védő 2019-ben

A Magyar Kézilabda Szövetség elnöksége február 10-i ülésén 25 különböző kategóriában megválasztotta a 2019-es év legjobb játékosait és játékvezetőit. Teremkézilabdában 14, strandkézilabdában négy, parasportban pedig három elismerést osztottak ki, emellett további négy kategóriában díjazták a legjobb bírói párosokat is.

A megyei kézilabda kedvelői számára a legérdekesebb hír minden bizonnyal az lehet, hogy amíg a nőknél a Győr, majd a Siófok csapatában szereplő Tomori Zsuzsanna lett a legjobb védőjátékos, addig a férfiaknál ugyanezt a címet a Grundfos Tatabánya KC játékosa, Sipos Adrián érdemelte ki.

Névjegy

Sipos Adrián 1990. március 8-án született Szombathelyen, 2016 óta a Tatabánya játékosa. 2018-ban a magyar válogatottban is bemutatkozhatott, azóta 21 mérkőzésen 19-szer volt eredményes a nemzeti csapatban. A beállós poszton szereplő játékos tavaly bronzérmet nyert a Tatabányával a magyar bajnokságban, amellyel az EHF-kupában is a negyeddöntőig jutott.

A magyar válogatottal a 10. helyen végzett a tavaly januári világbajnokságon. A Tatabányával a jelenlegi szezonban is a bronzéremért küzd, emellett csapatával ismét a csoportkörbe került az EHF-kupában, ahol a Grundfos Sipos bombagóljával meg is nyerte első mérkőzését a spanyol La Rioja ellen. Sipos a magyar válogatott tagjaként idén januárban 9. lett az Európa-bajnokságon.