Sikeres junior évek után a felnőtt mezőnyben száll harcba a komáromi sportlövő

„Úgy gondolom, amennyit tudtam, kihoztam az utánpótlásévekből” – mondja a 20 éves válogatott sportlövő, Pekler Zalán, miután eldőlt, többet már nem szerepel korosztályos világversenyen.

Múlt hét szerdán az Európai Sportlövő Szövetség (ESC) elnöksége törölte az idei versenynaptárból a 25 és 50 méteres junior Európa-bajnokságot. Miután a korosztályos világbajnokság már korábban erre a sorsra jutott, eldőlt, hogy a magyar fiataloknak ebben az évben már nem lesz lehetőségük magukat megmutatni nagy nemzetközi viadalon. A juniorok között az utolsó évüket töltőknek pedig úgy néz ki, be kell érniük az eddig elért korosztályos sikereikkel, jövőre kizárólag a felnőttmezőnyben alkothatnak maradandót. Ebben a cipőben jár Pekler Zalán is.

– Egész évben arra készültünk, hogy a junior Eb-re és vébére minél jobb formába kerüljek – mondja a Komáromi Finomító SLK 20 éves puskás versenyzője. – Az utolsó évemet néhány szép éremmel szerettem volna zárni. Csalódott vagyok, de próbálok előre tekinteni, mert jövőre lesz még két olimpiai kvótaszerző verseny, és lassan arra is el kell kezdjük a felkészülést. Persze, ahogyan az elmúlt hetekben tájékozódtam, számítottam a lefújásra.

Pekler szerint az említett felkészülés is számos megválaszolatlan kérdést rejt magában. – A legrosszabb, hogy még most sem tudjuk teljesen, mikor versenyezhetünk legközelebb nemzetközi színtéren. Egyelőre abban reménykedünk, hogy lesz lehetőség elindulni egy-két helyszínen, és az mindenképpen a felkészülést szolgálja majd. Arra az esetre, hogy semmit sem rendeznek, még nincs kidolgozott forgatókönyvünk.

A sportlövő számára csak részben jelent kihívást a korosztályváltás, hiszen már az elmúlt évben is a versenyei nagyjából felét a felnőttmezőnyben teljesítette.

– A legnagyobb, egyben legalapvetőbb különbség a felnőtt- és a junior versenyek között, hogy a fiatalabbak mellett sokkal könnyebb érmet szerezni. A felnőttek magasabb eredményeket lőnek, és tapasztalatuknak köszönhetően nem is izgulnak annyira. Arra kell törekedjek, hogy én is minél jobb mentális állapotba kerüljek. Úgy gondolom, amennyit tudtam, kihoztam az utánpótlásévekből. Számos Eb- és vébé-érmet szereztem mind egyéniben, mind csapatban, úgyhogy bízom benne, hogy jól fog indulni a felnőttkarrierem. Lesz időm felkészülni rá, mert ezen a nyáron több idő fog jutni a lazításra, mint korábban. Nem így terveztük, de most a pihenésre is lesz alkalmam a szinten tartás mellett, és ennek a későbbiekben akár még pozitív hatása is lehet.

Kisvárdai István tanítványának azért itthon akadnak versenyei. A szövetség szeptemberben rendezné meg a hazai bajnokságokat. A 25–50 méteres junior ob-ra 4–5-én, a felnőttre és az ifjúságira 25–27-én kerül sor a tervek szerint.