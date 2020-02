Sidi Pétert a tudta nélkül büntették meg a légfegyveres ob-n

A komáromi sportolók több dobogós helyezést is elértek az országos bajnokságon. Bár Sidi Péter, a Komárom Olympia SE versenyzője egy kellemetlen közjáték után férfi egyéniben végül „csak” 6. lett, feleségével és klubtársával, Sidi Roxánával megnyerték a puskások mix (vegyespáros)-versenyét.

A KVSE színeiben versenyző ifj. Gurisatti Gyula szintén országos bajnok lett a mozgáskorlátozott férfi pisztolyosok között. Kitűnően szerepeltek a Finomító SLK lövészei is. Pekler Zalán három ezüstérmet is nyert puskával, a juniorok és a felnőttek között egyéniben, valamint klubtársával, Bajos Gittával a junior vegyespárosok között is a második helyen végzett. Bajos a junior leány puskások, míg Kiss Éva az ifjúsági leány puskások között szerzett bronzérmet. A komáromi sportlövők további nyolc versenyszámban kerültek még a legjobb 10 közé.

A többszörös Európa-bajnok komáromi versenyző, Sidi Péter kálváriája azzal kezdődött, hogy a férfi légpuskások döntője előtt a tudta nélkül büntették meg, majd az óvása után szabálytalanul folytatódott a verseny. A történtekről az érintett beszélt.

Sidi Péter más szabálytalanságról is beszélt.

Győrik Attila szerint eljárásbeli hibát vétett Sidi.

– Sidi Péter vádjaira azt tudom üzenni, hogy ő az ország egyik legjobb puskáslövője, de semmibe veszi a szabályokat. – mondta el Győrik Attila – Ehhez az esethez egyébként pont nekem semmi közöm nem volt. Sidi tulajdonképpen egy eljárásbeli hibát vétett. Valóban nem volt kijelölve papírlappal az a konkrét hely, ahol gyülekezni kell, de négy napja folyik az országos bajnokság, rengeteg döntő volt már, ez eddig még nem jelentett problémát, és rajta kívül a másik hét lövő ott tudott lenni felöltözve – reagált Sidi szavaira Győrik Attila, a szövetség versenybírói bizottságának a vezetője.

Azt már csak halkan tennénk hozzá a történtekhez: vajon miért vétett eljárási hibát Sidi, ha valóban nem volt konkrétan kijelölt gyülekezőhely (amely akár a büfében is lehetett volna ennyi erővel – tette hozzá Sidi) és az óvását is elfogadták? A döntő újrakezdésével kapcsolatos bírói hibáról pedig már ne is beszéljünk…