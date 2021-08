„Sajnálom a szurkolóinkat” – csúnya vereségbe futott bele a Tata Sárisápon

Már csak két csapat áll hat ponttal a megyei első osztályban. Meglepetéseket és egy kiüétést is hozott a hétvége.

A megyei első osztályban két győzelemmel kezdő csapat viaskodott egymással. A bajnoki címre törő hazai monostoriak az első félidőben simán három gólt rúgtak az újonc Tátnak. A szünet után kissé fordult a kocka, a vendégek játszottak jobban, ám csak egy gólt szereztek, ami kevés volt a pontszerzéshez, de ettől függetlenül jól teljesítettek a pályán. A Koppánymonostor így kettőből kettővel áll a tabella elején.

A Sárisáp az előző fordulóban meglepő vereséget szenvedett, így most hazai pályán kettőzött erővel próbált meg javítani. Sikerült is, hiszen nyolc gólig meg sem álltak a Tata ellen. Még a kapus Sándor Gábor is betalált volt csapatának egy büntetőből. A Nagyigmánd és a Környe az előző szezonban egymással versenyzett a sereghajtó hely elkerüléséért, most újra összecsaptak. A vendégek már két góllal is vezettek, ám végül a Nagyigmánd hazai pályán egyenlíteni tudott (Boros Ákos duplázott), így otthon tartott egy pontot.

A Kecskédnek továbbra sem megy, a Bábolnának viszont annál inkább: a vendégek nem túl jó, de eredményes játékkal simán vitték haza a három pontot. A Kecskéd még szerzett pont nélkül áll, a Bábolna pedig a Koppánymonostorral holtversenyben vezeti a tabellát, ráadásul Józsa Péter csapata már kilenc gólt szerzett. A múlt héten Soha Máté, most pedig a harmadosztályból igazolt Czeglédi Ádám vállalt mesterhármast.

A Vértesszőlős és a Nyergesújfalu csatája eldőlhetett volna mindkét irányba, ám inkább középen maradt. Egyik fél sem talált be, mindkét kapus ihletett formában volt, így 0-0 lett a találkozó végeredménye, ami igazságosnak mondható. A címvédő Zsámbék is bemutatkozott a hétvégén, hiszen az előző körben szabadnapos volt. A jól szervezett, fiatalos, de vereséggel kezdő Esztergom ugyan hazai pályán megszorongatta Bodó László csapatát, ám végül megjött az áttörés, és egy Sárközi-góllal jobbak voltak a zöld-fehérek. A hétvégén a Vértessomlói KSK volt a szabadnapos.

Megyei I. osztály, 2. forduló

Koppánymonostori SE-DG Tát SE 3-1 (3-0)

Koppánymonostor, vezette: Drabon B. (Hegedüs P., Jábor B.)

Koppánymonostor: Boros – Pekler (Csapó, 17.), Hegedüs (Egyed, 66.), Fodor, Sinkó (Alasztics, 56.), Valkó M., Tóth, Valkó G., Dávid, Simonka (Tímár, 72.), Korcsok. Vezetőedző: Pintér László.

Tát: Erős – Rábl, Varga (Török, 46.), Tirpák (Szabó, 46.), Dékány, Koller, Jámbor, Tillman, Lamperth, Páldi, Chrompota (Kovács, 85.). Technikai vezető: Szabó Attila.

Gólszerzők: Fodor (27.), Valkó M. (37.), Tóth (43.), illetve Dékány (56.)

Jók: Boros, Fodor, illetve Rábl, Jámbor, Dékány.

Pintér László: – Értékes három pontot sikerült szereznünk. Sajnos a második félidőben az öltözőben maradtunk, az ellenfélnek több nagy gólszerzési lehetősége is volt. További sok sikert kívánok a táti csapatnak.

Szabó Attila: – Egy nagyon jó csapat otthábában játszottunk egy jó mérkőzést. A szünet után jobban játszottunk. A végén ha pontosabbak vagyunk, talán még pontot is szerzünk…

Sárisápi BSE-Tatai AC 8-1 (3-1)

Sárisáp, vezette: Büki G. (Frank V. L., Gabala Zs.)

Sárisáp: Sándor G. (Tőzsér, 83.) – Szenes, Zicsi, Manga, Budaházi, Jurásek J., Grenitzer, Sándor P., Manger (Varga, 76.), Szoboszlai (Jónás, 46.), Fekete. Vezetőedző: Csapó Károly.

Tata: Csákány – Felső, Suhai (Szűcs, 61.), Dragonya, Zuggó (Koronczi, 38.), Kalóczkai, Lázár, Jónási, Bogár (Kisék, 61.), Visnyovszki (Hauzer, 34.), Kovács. Vezetőedző: Wéber Roland.

Gólszerzők: Manger (23., 31., 75.), Manga (42., 92.), Sándor G. (55.), Jónás (61.), Sándor P. (84.), illetve Lázár (46.)

Kiállítva: Felső (89., Tata)

Jók: mindenki, illetve senki.

Csapó Károly: – Sokkal jobb volt a mérkőzéshez való hozzáállásunk volt, mint a múlt héten. Sok sérültünk volt, de megoldottuk a feladatot. Jó ütemben rúgtuk a gólokat, így megérdemelt a sikerünk.

Wéber Roland: – Kicsit túlzó az eredmény! Nincs ekkora különbség a két csapat között. Sajnálom a szurkolóinkat. Fel kell tudnunk állni. Holnap már a következő meccsre kell koncentrálnunk…

Nagyigmándi KSK-Környei SE 3-3 (1-2)

Nagyigmánd, vezette: Hegedüs R. (Tomacsek P., Kun P. A.)

Nagyigmánd: Farkas F. – Nádolszky, Szalai J., Fülöp, Pados, Boros (Orbán, 90.), Kuti Horváth, Szalai Á., Pálmási (Mesterházi, 50.), Dávid, Glázer. Vezetőedző: Járóka Mátyás.

Környe: Hanus – Kerék, Kozár (Duka, 51.), Zelenai, Békefi (Semjéni, 68.), Horváth J. (Bilisánczki, 58.), Szerencse, Mucsi, Szabó K., Kósa, Bognár (Sárközi, 84.). Vezetőedző: Gulyás Tamás.

Gólszerzők: Boros (44., 65.), Szalai J. (80.), illetve Horváth J. (4.), Bognár (25.), Békefi (52.)

Jók: mindenki, illetve Bognár.

Járóka Mátyás: – Nehéz, hajtós mérkőzésen vagyunk túl. Elkerülhető gólokat kaptunk az elején, de hála Istennek nem törte össze a csapatot, és fel tudtunk állni belőle. A végeredmény a környeieknek lehet hízelgő, sok helyzetet kihagytunk! Gratulálok a csapatomnak, nagyot melóztak!

Gulyás Tamás: – Idegenbenből elhoztunk egy pontot…

Wati-Kecskéd KSK-Bábolnai SE 2-4 (1-3)

Kecskéd, vezette: Miráki G. (Hartdégen Zs., Lovas G.)

Kecskéd: Kalmár – Neckernusz (Harsányi, 70.), Gyenes, Vadkerti, Greskó (Simon, 46.), Raffai (Darabos, 85.), Neukunft, Tomayer, Marton (Nagy, 46.), Dikasz, Szabó. Technikai vezető: Németh Tamás.

Bábolna: Szabó B. – Németh Zs., Bognár, Czeglédi, Takács K., Hajnal P. (Vörös, 79.), Papp (Kalamár, 79.), Hajnal K., Lanzendorfen, Soha (Karvaj, 65.), Végh. Vezetőedző: Józsa Péter.

Gólszerzők: Tomayer (15.), Szabó (47.), illetve Czeglédi (6., 20., 72.), Németh Zs. (38.)

Kiállítva: Kalmár (84., Kecskéd)

Jók: senki, illetve Szabó B., Végh, Bognár, Czeglédi.

Németh Tamás: – Akik itt voltak, azok küzdöttek becsülettel. Sok hiányzónk egyszer csak felépül… Gratulálok a Bábolnának!

Józsa Péter: – Az adódó lehetőségeinket jól használtuk ki, így győztesen kerültünk ki egy tartalékos Kecskédtől.

Vértesszőlősi SE-Nyergesújfalu SE 0-0

Vértesszőlős, vezette: Bartis L. (Milavecz P., Gyana G.)

Vértesszőlős: Kurucz – Szőke, Babai (Polyák, 72.), Wágner, Tóth, Fekete (Farkas, 46.), Dombai, Jónás, Vaczula, Bencsik, Dr. Veréb. Vezetőedző: Tokaji Zsolt.

Nyergesújfalu: Borsiczki – Tóth, Guzsik, Hajnal (Vida, 61.), Fellegi, Vass, Manga, Mann, Balogh, Molnár A., Takács. Vezetőedző: Darabos Gábor.

Jók: Dombai, Szőke, Dr. Veréb, Kurucz, illetve Borsiczki, Balogh, Manga, Vass.

Tokaji Zsolt: – A múlt hetihez képest nagyot fordult a világ velünk. Dícséret éreti a csapatot érti. Mindkét oldalon megvolt a meccslabda, de egyik gárda sem tudott élni vele, ezért igazságos a döntetlen.

Darabos Gábor: – Kihagyott és kimaradt helyzetek mérkőzése. Igazságos a döntetlen.

FC Esztergom-Zsámbéki SK 0-1 (0-0)

Esztergom, vezette: Katona B. M. (Szeibert P., Jászberényi M.)

Esztergom: Iványi – Révész, Pásztor, Galacs, Ódor, Dani (Krizsán, 72.), Molnár, Rácz, Várszegi, Tar, Klátyik. Vezetőedző: Czakó Péter.

Zsámbék: Tugyi – György, Orosházi, Sugár B., Sárközi, Kósa Szilágyi (Dávid, 71.), Terplán (Bíró, 46.), Karai (Sugár S., 68.), Mártonfi (László M., 56.), Homoki (Szabó, 74.), Marticsek. Vezetőedző: Bodó László.

Gólszerző: Sárközi (65.)

Jók: Rácz, Pásztor, Révész, Tar, illetve Sugár B., Marticsek, György.

Czakó Péter: – Büszke vagyok a játékosaimra, sikerült megkeserítenünk a pályán a Zsámbék életét. Kis szerencsével akár több is lehetett volna a meccsben.

Bodó László: – Az első tizenöt percben nagyon jól kezdtünk. Odaszögeztük az Esztergomot a kapujához, de nem tudtunk betalálni. Utána érthetetlen módon elkezdtünk ívelgetni. A szünet után akartunk, harcoltunk, így a végén sikerült gólt szereznünk a nagyon szervezett hazaiak ellen.