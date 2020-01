Belestünk az FC Esztergom újonnan indult lányfoci edzésére. A legkisebb résztvevő még pici ovis, ahol több korosztályból is érkeztek lányok a fociedzésekre.

– Anya, elhoztad a rózsaszín sportcipőmet? Mert tudod, abban szeretek focizni – üti meg a fülünket egy csipogó lányhang az esztergomi fociklub épületében. Az Futball Club Esztergom öltözőjében rendhagyó módon ezentúl lányok is öltöznek heti két alkalommal, ugyanis a klub januárban elindította a lány fociedzést. Az egyre gyarapodó kis csapat Dobák István vezetőedző és Budavári Dániel asszisztens edző irányításával sajátítják el a foci csínyját-bínját.

Megnéztük az első alkalmakat, ahol a lányok a csajos öltözék és a (ami valljuk be: már a fiúknál sem kirívó) copf mellé focicsukát és a „fiús” sportot választanak. Mint az öltözőnél megtudtuk, a legkisebb lányfocista, a csipogó hang tulajdonosa még pici ovis, de hatalmas lelkesedéssel indul neki az első edzésnek. Rózsaszín kis sportcipőben, büszkén sétál az edzőbá’ mögött. A bátyja ugyanis már jár egy ideje, a fiúk edzésén a kislány is részt vett.

A nagyobb, 8-9 éves hölgyeknek sem ismeretlen a pálya. Mint mesélik, az iskolában gyakran fociznak. Néhányuk osztálytársaikat is elhívták a csapatba, így többen is ismerősként üdvözölték egymást az öltözőben.

Az első alkalom főként az ismerkedésről szólt. A második edzésre már érkeztek új résztvevők is, és a játékos feladatok mellé igazi focis kihívást is kellett teljesíteniük a lányoknak, ugyanis a dekázás alapjaival is megismerkedtek.

A trénerek fontosnak tartják, hogy jó hangulatban teljen el minden találkozó, ezért az első időszakban a játékos feladatokra helyezik a hangsúlyt az edzők. A lányok olyan feladatokat végeznek, amelyek mindenkinek sikerélményt adnak és segítenek megszerettetni a labdarúgást.

Az egyórás edzés után játékosok és edzők egyaránt elégedetten tértek be az öltözőbe. A lányok hatalmas örömmel számoltak be szüleiknek a feladatokról, részletesen ecsetelve, sőt: bemutatva a feladatok pontos és szakszerű megvalósítását.

Egyelőre egy időpontban foglalkoznak több korosztállyal, így fontos összehangolni a csapatot. Amint meglesz a kellő létszám az ovis korosztályból, úgy már ketté tudják választani az edzéseket is. A városi ovisok egyébként a Bozsik-programon belül ismerkednek a focival.

A Komárom-Esztergom megyei igazgatóság 2013-ban célul tűzte ki a női labdarúgás fejlesztését. A 2014/2015-ös szezonban indult el az U15-ös bajnokság. Azóta évről évre emelkedik a női csapatok száma, jelenleg U15-ös, U18-as és 2019-től pedig már felnőtt bajnokságot is megrendezik megyénkben.