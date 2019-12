Remek formában lévő csapattal néz farkasszemet a Dorog

Bajnokság huszonegyedik fordulóján azzal a Nyíregyházával csap össze a Dorogi FC, amely egy hónapja gólt sem kapott.

A naptári év utolsó mérkőzésére készül a Dorogi FC, az ellenfél pedig hazai környezetben az a Nyíregyháza lesz, amely mindössze egy ponttal és két helyezéssel előzi meg Németh Szabolcs 10. helyen álló gárdáját. Az alföldiekkel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy rendszerint vagy nyernek, vagy kikapnak, átmenet nem nagyon létezik. Egy döntetlen mellett ugyanis 9 győzelem és ugyanennyi vereség áll a nevük mellett.

Nagyjából egy hónappal ezelőtt, a Siófok elleni kiütéses vereség (6-1) után edzőt is váltottak. Zoran Spisjak helyét a korábbi asszisztens edző, Lengyel Roland vette át, akivel mind a négy mérkőzését megnyerte a csapat, ráadásul egy gólt sem kapott a gárda ezen idő alatt. A legutóbbi bajnokijuk is jól sikerült, otthon ütötték ki 4-0-ra a Budaörsöt. Lengyel Roland csapatában több neves játékos is található.

Polényi Gábor például a Vasasból, Rezes László a Debrecenből, Jova Levente az FTC-ből és az MTK-ból, Busai Attila pedig az FTC-ből és a Diósgyőrből is ismerős lehet. A dorogiaknak azonban – főleg hazai pályán – nincs mitől tartani, egy esetleges hazai sikerrel pedig – épp a Szparit megelőzve – akár a 8. helyen is telelhetnek. Ehhez a Debrecen elleni sikerből is meríthetnek.