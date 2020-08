Régi ismerős ellen nyert a Tatabánya az NB III. első fordulójában

A Komárom VSE és a Tatabányai SC is győzelemmel kezdte az NB III.-as rajtot, ráadásul gólt sem kapott a két gárda.

Hosszú idő után újra NB-s találkozón szurkolhattak a tatabányai drukkerek, hiszen a megyeszékhely csapata visszajutott a harmadosztályba. Bekő Balázs együttese az első fordulóban a Bicskét fogadta. A Fejér megyei gárdáról nincs jó emléke a kék-fehéreknek, hiszen az előző szezonban épp Vukmirék ütötték el a Bányászt a feljutástól.

Ez a találkozó más volt és ezt egyből megmutatta a Tatabánya: Farkas Viktor remek indításával Árvai Dániel lódulhatott meg, majd a kifutó kapus felett átbökte a labdát, ami utat is talált a kapuba (1-0). A hazaiak mezőnyfölényben játszottak a játékrész hátralevő részében, de a bicskei kapu nem forgott veszélyben.

A második félidőben is többet volt a hazaiaknál a labda, a Bicske kapura lövésig sem jutott. Az 55. minutumban aztán Árvainak déja vu-je lehetett, hiszen ismét kapott egy remek labdát a középpályáról, és ha már annyira ismerős volt a szituáció, ismét elpöckölte a kapus mellett a labdát. Jól nevelt úriemberként most elkísérte azt a kapuig, így duplájával 2-0-ra nyert a Tatabánya.

Tatabányai SC-Bicskei TC 2-0 (1-0)

Tatabánya, vezette: Juhász B. (Varga G., Urbán R.).

Tatabánya: Kunsági – Hajas, Német, Kovács I., Katona – Gyürki (Krupánszki, 69.), Soltész, Székely, Kocsis (Farkas M., 88.), Farkas V. (Kovács D. Sz., 69.) – Árvai. Vezetőedző: Bekő Balázs. Bicske: Szűcs L. – Horváth D., Kákonyi (Lassú, 78.), Denczinger, Varga Z., Sötét, Varga Zs., Madarász, Farkas M., Kürti (Valentics, 66.), Marticsek (Németh J., 62.). Vezetőedző: Vukmir Dragan.

Gólszerző: Árvai (6., 55.).

A Komárom VSE idegenben kezdte a bajnokságot, ráadásul egy régi ismerős ellen. A fővárosi gárdánál is voltak változások a játékoskeretben, ahogy Bozsik Péter is két új igazolást is nevezett a kezdőcsapatba.

A gólt mégis egy régi játékos, Végh Tibor szerezte, amellyel a komáromi csapat elhozta mind a három pontot a fővárosból. A Komárom a következő fordulóban már hazai pályán lép pályára, méghozzá az előző szezon „bajnokát”, az Érdet fogadja.