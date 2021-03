Rangadó vár a Nyergesújfalura a megye I.-ben

A huszadik fordulóhoz érkeztünk a megyei első osztályban, és a hétvégén több nagyon fontos mérkőzést is rendeznek.

A 20. fordulót rendezik a megyei első osztályban, így lassan a végéhez közeledünk az alapszakasznak. Szerdán ismét volt egy pótolt mérkőzés, ahol a Sárisáp 3-2-re verte a Tatát, így ismét Csapó Károly csapata áll az élen.

A hétvégén egyébként a Sárisáp az Oroszlányt fogadja. Az oroszlányiaknál nagy kérdés, hogy milyen összetételben utaznak el Sárisápra, és ki lesz a vezetőedző, hiszen a csapat a múlt héten nem lépett pályára. Mindenesetre a Sárisáp fontos lépést tehet a bajnoki cím felé ezen a hétvégén. Főleg azért, mert a forduló rangadóján idegenben lép pályára a Koppánymonostor. A lila-fehér csapat a második helyen áll és a jó formában lévő Nyergesújfaluhoz látogatnak. Jánosi Dániel csapata jelenleg a negyedik, és hét ponttal áll a Koppánymonostor mögött. A két csapat őszi összecsapása viszonylag sima hazai sikert hozott, így a Nyergesújfalut most fűti a visszavágási vágy.

Lesz alsóházi rangadó is, hiszen a Tata a Vértessomlót látja vendégül. A két csapat között mindössze két pont a különbség, így egy hazai sikerrel helyet is cserélne a két gárda, így nagyon fontos, igazi hatpontos derbi lesz ez mindkét fél számára. A szeptemberben rendezett első randevújukat a Vértessomló nyerte 3-2-re, pedig kétszer is vezetett a találkozón a tatai csapat.

A Vértesszőlős az első tavaszi győzelmére hajt, bár erre eddig csak egy esélye volt. Most hazai pályán ezt megtehetik, hiszen Tokaji Zsolt csapata a Nagyigmándot fogadja. A vendégek nincsenek jó formában, így a Vértesszőlősnek minden esélye megvan a három pont begyűjtésére, amivel adott esetben a Kecskédet és az Oroszlányt is megelőzheti. Ősszel már sikerült nyernie a Vértesszőlősnek Nagyigmándon, ott 2-0 lett a végeredmény.

A Zsámbék is remek formában van, tavasszal viszont a Bábolna is megnyerte az utóbbi két mérkőzését, így egy jó meccs lehet ez a párosítás is. Emlékezhetünk rá, hogy ősszel a Zsámbék értékes pontokat hullajtott hazai pályán a Bábolna ellen, sőt, majdnem vereség lett a vége. Most a Bábolna ismét szeretné megnehezíteni Bodó Lászlóék dolgát hazai pályán. Az Esztergom a bajnoki címről már lemondhatott, és a dobogó is nagyon nehezen lehet meg, de most hétvégén hazai pályán esélyesnek mutatkozik a csapat a Környe ellen. Az utolsó előtti helyen álló környei gárda tavasszal még csak egy pontot szerzett, így nem sok reményük mutatkozik az Esztergom otthonában. A hétvégén a Kecskéd lesz a szabadnapos. Minden találkozó vasárnap14:30-kor kezdődik.

Tatai AC–Vértessomlói KSK

Wéber Roland, a Tata vezetőedzője: – Az elmúlt két fordulóban nem sikerült pontot szereznünk, viszont a játékunk jó volt. Két olyan csapat lép pályára, akiknek életbevágó a győzelem! Ezért nagyon kemény mérkőzésre számítok, de bízom a jó formánkban!

Nyergesújfalu SE–Koppánymonostor SE

Jánosi Dániel, a Nyergesújfalu vezetőedzője: – Jó mérkőzésre van kilátás, mi mindent megteszünk azért, hogy megfelelő teljesítményt nyújtsunk. Jó hét van mögöttünk, a játékosok motiváltak.

Sárisápi BSE–OBSK Oroszlány

Csapó Károly, a Sárisáp vezetőedzője: – Nagyon kemény és nehéz szerdai mérkőzésen vagyunk túl. Ugyanilyenre számítunk vasárnap is, de bízom benne, hogy hasonlóan egységes lesz a csapatom.

Vértesszőlősi SE–Nagyigmándi KSK

Tokaji Zsolt, a Vértes­szőlős vezetőedzője: – Szeretnénk megszerezni az első tavaszi győzelmünket. A Nagyigmándot nem lebecsülve, de számunkra csak a három pont elfogadható, minden más eredmény csalódást keltene.

Bábolnai SE–Zsámbéki SK

Józsa Péter, a Bábolna vezetőedzője: – Ez is egy mérkőzés a sok közül, viszont a Zsámbék elleni kicsit pikáns az elmúlt két találkozó miatt. Az elmúlt egy-két forduló alapján jól néznek ki, de megpróbálunk mindent.

FC Esztergom–Környe SE

Terjék Lajos, az Esztergom vezetőedzője: – Egyetlen egy eredmény találok elfogadhatónak: a győzelmet. Maradtak még céljaink erre a szezonra, azokat szeretnénk elérni.