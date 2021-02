12 éves császári kapusfenomént igazolt a Puskás Akadémia

A Császár U14-es csapatából igazolt kapust a Puskás Akadémia. Mohácsi Dávid Máté mindössze 12 esztendős, és nagy jövő áll előtte. A játékos édesapját, Mohácsi Antalt, és a Puskás Akadémia új szerzeményét, Mohácsi Dávidot kérdeztük a klubváltás részleteiről egy páros interjú keretein belül.

– Szülőként mekkora büszkeség az, hogy Dávidot leigazolta a Puskás Akadémia?

– Természetesen óriási büszkeség számunkra, hogy Dávidot elég tehetségesnek tartották ahhoz, hogy az ország talán legjobb akadémiájához leigazolják. Ez számára egy nagy lehetőség, de ez még nem jelent semmit, rengeteg munkát kell beletennie ahhoz, hogy sokáig meg tudjon maradni ezen a szinten.

Nagyon rossz vesztes, mindig győzni akar a 12 éves focista

– Szoboszlai Dominik és Szalai Attila édesapja is elmondta, hogy edzések után, külön foglalkozott a gyermekével, csak így lehet eljutni erre a szintre. Mi a véleménye erről?

–Biztos, hogy sokat számít a plusz munka, de talán még fontosabb, hogy egy fiatal labdarúgó mennyire elszánt, kitartó és jó értelemben vett fanatikus. Dávidot már egész kiskorától érdekli szinte minden sport. Rengeteg videót néz, bújja az adatbankokat és folyamatosan mozgásban van. Az is nagy előny, hogy hatalmas győzni akarás dolgozik benne, legyen szó, családi dartsról, iskolai sorversenyről, otthoni asztaliteniszről vagy társasjátékról. Nagyon rossz vesztes, nem tud veszíteni, állandóan győzni akar. Persze azért én is tartottam neki külön edzéseket, már amennyire tőlem futotta, hiszen ez egy specifikus terület a labdarúgáson belül.

– A megyei labdarúgás utánpótlásában tevékenykedik Nagyigmándon és Császáron. Mi lehet a titok, hogy a megyei másodosztályból valaki ilyen helyre kerüljön?

– Titok nincs igazából, ha valaki tehetséges az az optimális, ha magasabb szintre igazol. A Bozsik-program régiós szintű megosztása is erre épül, vagyis ha van egy tehetséges gyermek egy kisebb csapatban, annak legyen biztosítva a felfelé lépés lehetősége. Sajnos ez elé nem egyszer a klubok görgetnek akadályokat azzal, hogy lebeszélik a gyereket, a szülőt a váltásról, pedig mindig a gyermek érdekét kellene szem előtt tartani. Ha valaki feljebb tud lépni, azt engedni kell, ilyen egyszerű, a többi már az edzőkön és a gyermek kitartásán, akaratán múlik.

Európai terveket dédelget Dávid

– Dávid, hogyan ért a Puskás Akadémia megkeresése?

– Nagyon örültem, mikor apa szólt, hogy várnak edzésre Felcsúton. Egy kicsit izgultam, az első pár hétben többször is úgy éreztem, hogy nem vagyok elég jó oda, de ahogy múltak a hetek, edzésről-edzésre egyre jobban éreztem magam, és a teljesítményem is egyre jobb lett.

Komárom-Esztergom megyéből a magyar válogatottba? Nem lehetetlen!

Ugyan Mohácsi Dávid előtt még hosszú az út a magyar válogatottig, de több megyei kötődésű játékosunknak is sikerült már bemutatkozni a meggypiros mezben. A Nyergesújfaluról induló Hajnal Tamást senkinek sem kell bemutatni. A Dortmundot is megjáró klasszis középpályás jelenleg a Ferencvárosnál dolgozik, egy híján 60 alkalommal volt válogatott. A közelmúltból a tatabányai Gyurcsó Ádám lehet a legjobb példa: a Székesfehérváron bemutatkozó szélső már 20 alkalommal lépett pályára a válogatottban 2012 óta, és most is nyitva áll előtte Marco Rossi kapuja. A debütáláshoz jelenleg az esztergomi születésű Demjén Patrik áll. Demjén a Zalaegerszeg kapusaként végigjárta az utánpótlás-válogatottakat, és a felnőtt válogatott „előszobájaként” hívott U21 alapembere.

– Mit gondolsz, miért téged kerestek meg a csapatból?

– Nem tudom, miért engem kerestek meg. Több edzést követően a kapusedző Mitring István döntött arról, hogy leigazolnak. Elmondása szerint vannak technikai hiányosságaim, de nagyon jó az alkatom (12 évesen 178 cm magas vagyok), balkezes, ballábas vagyok és jó a hozzáállásom az edzésekhez, így ő ajánlotta, hogy szerződtessenek a csapathoz.

– Hogyan látod magad 5-10 év múlva?

– Mindenképpen szeretnék NB-s szinten védeni, szeretném, ha megállnám a helyem és megragadnék a Puskás Akadémiánál.

– Mik a céljaid a labdarúgással?

– Szeretnék bajnokságot nyerni és valamilyen európai kupában szerepelni. Hosszú távon kapus szeretnék maradni, szeretném, ha ez lenne a foglalkozásom.

– Mennyiben lesz más az ország egyik legjobb akadémiáján futballozni, mint eddig Császáron?

– Biztos nagyon más lesz. Annyiban mindenképpen, hogy itt vannak vetélytársaim, és minden edzésen meg kell szenvednem azért, hogy bekerüljek a csapatba. Itt mások a körülmények, mások az elvárások, ez teljesen más szint. Nagyon élvezem.

– A foci mellett a kézilabdával is foglalkoztál. Mennyire segítette az egyik sport a másikat?

– A kézilabda segített a kapuban, hiszen a reflexeimre jó hatással volt. Abban is segített, hogy ne féljek az erős lövésektől. Nagyon szerettem azt is, de a focit azért jobban.

(Kiemelt képünkön Dávid és Vincze Árpád, a Császári SE szakosztályvezetője látható.)

