Pontot rabolt a Dorogi FC Siófokon

Gól nélküli döntetlennel folytatta szereplését a Dorogi FC a labdarúgó NB II.-ben: Németh Szabolcs együttese a Siófok otthonából hozott el egy pontot.

A koronavírus-járvány miatt zárt kapuk mögött rendezték a Balaton-parti találkozót (ahogy az összes többi labdarúgó-mérkőzést is országszerte), ám – a Dorogi FC honlapja szerint – így is felhangzott a stadion környékén egy „Hajrá, Dorog!” buzdítás. A házigazdákat is megtisztelte néhány drukker. Ők a kerítésen kívülről buzdították a Siófokot.

Végeredmény: BFC Siófok – Dorogi FC 0:0.Köszönjük az SCU-nak,hogy kerítésen kívülről is buzdították a csapatot! Közzétette: BFC Siófok hivatalos oldala – 2020. március 14., szombat

Az első félidőben inkább a hazaiak domináltak, és noha mindkét csapat előtt adódtak lehetőségek, a nagyobb helyzeteket inkább a dorogiak hagyták ki. A folytatásban feljavultak a vendégek, ugyanakkor továbbra is mindkét gárda veszélyeztetett. Az utolsó percre jutott egy Mursits-bravúr is, a dorogi hálóőr Remili szabadrúgását ütötte ki.

A Dorogi FC játékosai – amennyiben a bajnokság folytatódik és nem függesztik fel azt – nem pihenhetnek sokat: szerdán 15 órától hétközi forduló keretében fogadják a Szeged-Csanád Grosics Akadémiát. A Németh-csapat 9-6-11-es mérleggel a 13. helyen áll a bajnoki tabellán.

Balogh Pál, a Dorogi FC szakmai igazgatója: – Küzdelmes mérkőzésen igazságos döntetlen született.

A meccs itt visszanézhető: